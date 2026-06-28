La Silla Vacía rectificó información publicada sobre Blindex y Abelardo De La Espriella

El medio de comunicación La Silla Vacía publicó en las últimas horas un artículo de rectificación por una información emitida en Canal Uno sobre la empresa Blindex y el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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De acuerdo con la rectificación, la publicación tenía que ver con esta compañía, la cual fue la encargada de blindar el vehículo en el que se desplazó De La Espriella para dar su discurso tras ganar las pasadas elecciones y la cápsula desde donde se dirigió al país.

A continuación, reproducimos textualmente el artículo de rectificación publicado por La Silla Vacía:

“En días pasados, La Silla Vacía hizo una emisión en Canal Uno y unas piezas para redes sobre Blindex, la empresa que blindó el vehículo en el que llegó Abelardo De La Espriella a dar su discurso de victoria y la cápsula desde donde habló. La nota tenía varios errores que queremos rectificar:

La Silla afirmó que Abelardo había sido “patrocinado” por Blindex. No es cierto. La campaña contrató el blindaje y, aunque aún no lo ha declarado en Cuentas Claras, todavía tiene tiempo para hacerlo. La Silla afirmó que José Manuel Restrepo y De la Espriella participaron en “eventos” organizados por la Confederación Judía y solo fue un evento. El mismo que le organizaron a Paloma Valencia y que le habían organizado a Gustavo Petro hace cuatro años. La Silla dijo que el logo de Blindex solo fue visible durante el discurso de victoria. No es cierto. También apareció en otros eventos. Por la forma como está construido el video, se establece una asociación entre los dueños de la empresa y la postura proisraelí del presidente electo, una asociación que La Silla no tiene como sostener. Entendemos que, además, puede interpretarse como una lectura antisemita, aunque esa nunca fue nuestra intención.

Ofrecemos disculpas a la empresa y a nuestros lectores por este error”.