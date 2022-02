Confidenciales La ‘vaciada’ a David Luna por imprudencia con Germán Vargas Lleras

A David Luna, cabeza de lista al Senado de Cambio Radical, se le fue la lengua en Noticias RCN al asegurar que Germán Vargas Lleras estaba “listo” para ser candidato presidencial y que se inscribiría en los próximos días.

Vargas Lleras lo desmintió de inmediato, explicó que esas afirmaciones no tenían sentido alguno y pidió respeto por la decisión que tomó de no estar en la contienda presidencial. El exvicepresidente puso dos trinos en donde le pidió a Luna no decir “cosas que no eran ciertas” y aclaró el tema.

Sin embargo, el asunto no quedó ahí. En Cambio Radical hay malestar con Luna porque varios sectores quieren que Vargas Lleras esté en la campaña, pero respetan su decisión. El senador Carlos Fernando Motoa cuestionó a Luna, cabeza de lista al Senado por Cambio Radical, y le pidió responsabilidad.

“La camiseta de líder pesa y tiene una responsabilidad que no todos saben llevar. Pero es natural, @lunadavid hasta hace poco militó en otro partido, incluso siendo ministro persiguió a integrantes de @PCambioRadical. Si @German_Vargas decide lanzarse lo consultaría con su bancada”, dijo Motoa.

Otros integrantes del partido señalaron que Luna fue bastante ligero en sus declaraciones y que su postura debería ser diferente al tener una vocería de la colectividad en la campaña al Congreso. Aunque Luna se disculpó, en Cambio Radical hay bastante molestia.