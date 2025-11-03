Confidenciales

Lanzan beca para futuros ingenieros eléctricos en la Universidad del Norte

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre de 2025 a través del portal de becas de la institución.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

4 de noviembre de 2025, 3:37 a. m.