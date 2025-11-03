Confidenciales
Lanzan beca para futuros ingenieros eléctricos en la Universidad del Norte
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre de 2025 a través del portal de becas de la institución.
Egresados de la Universidad del Norte en Barranquilla lanzaron una beca completa dirigida a las personas que aspiran a ingresar en el programa de Ingeniería Eléctrica, con el fin de dar un impulso a la región.
Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo sábado, 15 de noviembre de 2025, a través del portal de becas de la Universidad del Norte. Posteriormente, el Comité de Becas seleccionará los tres mejores perfiles.
Para ello se tendrá en cuenta el desempeño académico, los resultados de las pruebas Saber 11, el perfil vocacional y el compromiso social, con lo cual serán evaluados para el otorgamiento de la beca completa.
Las personas que vienen impulsando esta alianza con la institución educativa son William Amin, Hernán Marchena y Cristian Morales, egresados de la Universidad del Norte y hoy directivos de Positive Energy SAS.
La beca se proyecta como un apoyo anual que, en el futuro, podría extenderse a otras áreas relacionadas con la energía y la arquitectura, señalaron los directivos de la compañía.
“Es una manera de devolver la oportunidad que me brindó la universidad al formarme como profesional. También es un reconocimiento al papel que Uninorte tuvo en nuestra formación y un impulso para que nuevas generaciones continúen innovando”, señaló William Amín.
Marchena, por su parte, resaltó la importancia de integrar distintas disciplinas en favor del desarrollo sostenible y frente a esto dijo que se pretende “unir las carreras de ingeniería y arquitectura para promover proyectos”.