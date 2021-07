Confidenciales Las patanerías contra la prensa del secretario de Seguridad de Cali

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, quien es coronel retirado del Ejército, parece a veces olvidar su cargo como funcionario público y se traslada -sin advertirlo- a los días en que llevaba puestas botas, uniforme y arma al cinto.

El funcionario, que fue duramente criticado por ir armado a un operativo de recuperación vial, ahora se fue lanza en ristre contra la prensa, como aquel que se sabe poderoso, más arriba del bien y del mal. A Soler le molestan las preguntas que van en contravía de su gestión y, ante un requerimiento que no está en el libreto, responde con ataques personales a los comunicadores. Como cualquier pequeño dictador en una guarnición militar.

Uno de los casos más recientes se registró en la noche de este miércoles al término de un consejo de seguridad con el alcalde Jorge Iván Ospina y otros mandatarios de la región. A Soler le incomodó la pregunta de una periodista de RCN Televisión, que indagaba por el plan de protección a las estaciones del MIO en el marco de las anunciadas protestas del 20 de julio. El secretario -o coronel en retiro, ya no se sabe cómo se presenta- le pareció desproporcionado tal cuestionamiento y se negó a responder, no sin antes mostrar su descontento y enviar a la comunicadora a consultar con la Policía. ¿No es él acaso el jefe, la primera autoridad en materia de seguridad en la ciudad?

SEÑOR, SÍ SEÑOR. MANDE SEÑOR, COMO ORDENE MI SEÑOR. pic.twitter.com/B0Wl0H0Cgt — Julian (@JulianJaraUribe) July 15, 2021

Además, desde que llegó Soler a la Secretaría de Seguridad de Cali, hace poco menos de tres meses, ya no se realizan entrevistas directas a ningún medio, sino que los pronunciamientos son breves ruedas de prensa: casi un monólogo en el que no se puede contrapreguntar o refutar. La estrategia de la nueva oficina de comunicaciones de esa dependencia es: si te sirve así bien, si no, también.

A Soler se le olvida que los periodistas preguntan, no para satisfacer un deseo de querer saberlo todo, sino por un interés más grande, que es el de informar a la comunidad. Al secretario tendrá que recordarle el alcalde que ahora es funcionario público, que no anda en botas, uniforme y arma al cinto, manejando todo a placer, que su rol es mucho más importante y debe actuar en consecuencia.