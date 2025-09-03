Confidenciales
Las reglas de juego y la disciplina que puso Lidio García para la elección del magistrado de la Corte Constitucional
El presidente del Congreso fue elogiado por senadores de todos los sectores políticos por las garantías que hubo en la sesión.
El presidente del Congreso Lidio Garcia puso orden en la plenaria de este miércoles, 3 de septiembre, en la que se eligió al nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
El congresista anunció garantías para todos los sectores políticos en la elección del nuevo integrante del alto tribunal.
Lo primero que ordenó fue que no ingresara ningún ministro al recinto del Senado para evitar el lobby del Gobierno Petro. Además, impidió que los senadores llevaran el celular a la urna para que le tomaran fotos a sus votos.
También advirtió que “voto que se encontrara con tachones sería anulado y se debe depositar en la urna uno a uno”.
Al final la votación fue rápida y tranquila, al punto que los sectores de Gobierno reconocieron que tuvieron todas las garantías en la derrota que sufrieron con la elección de Carlos Camargo.