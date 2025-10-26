Suscribirse

Le dicen a Abelardo de la Espriella que se lance a “la Presidencia de Estados Unidos, no de Colombia”

El precandidato presidencial sigue en campaña para llegar a la Casa de Nariño.

Redacción Confidenciales
26 de octubre de 2025, 8:46 p. m.
-
El precandidato Abelardo De La Espriella.

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella tiene la nacionalidad americana, algo que tal vez algunos desconocen.

Precisamente, De la Espriella compartió este domingo, 26 de octubre, un video a través de su cuenta en la red social X, en el que aparece la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, diciendo que al precandidato, así como a los demás aspirantes a la Presidencia, no les puede llegar a pasar nada.

Contexto: Abelardo de la Espriella le responde a Sergio Fajardo: “Tienes razón: Petro no es narcotraficante; es el jefe de la mafia”

Es una advertencia muy clara y específicamente para De la Espriella que está destacándose en las encuestas”, se escucha decir a la congresista estadounidense.

Junto al video, un mensaje en el que el precandidato mencionó: “Esto apenas comienza: con los Estados Unidos no se juega”.

Tras lo anterior, el también precandidato presidencial, Luis Carlos Reyes, le planteó a De la Espriella a través de X que, mejor, debería lanzarse a la presidencia de Estados Unidos.

Láncese a la presidencia de Estados Unidos, no de Colombia”, le dijo puntualmente Reyes a De la Espriella en la red social.

Noticias relacionadas

Abelardo de la EspriellaEstados Unidos

