El atentado terrorista contra un vehículo de la campaña del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella generó una fuerte reacción desde Estados Unidos, desde donde advirtieron al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que se garantice su seguridad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del martes 14 de octubre, en la vía que comunica a Norte de Santander con Arauca. Allí fue incinerado un vehículo con publicidad del candidato, que transportaba a personas que adelantaban la recolección de firmas.

La encargada de pronunciarse fue la congresista republicana María Elvira Salazar, quien envió un mensaje contundente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, para que se garantice la seguridad de los aspirantes a la Casa de Nariño, especialmente la de Abelardo de la Espriella.

“Los candidatos presidenciales, entre ellos Abelardo de la Espriella, son gente que está haciendo campaña y que está en la vista pública”, resaltó la representante del distrito de Florida.

Salazar advirtió: “Que no les vaya a pasar nada, porque él es ciudadano estadounidense, su familia es ciudadana estadounidense, viven en mi distrito. Sus cuatro hijos son ciudadanos estadounidenses”.

Petro debe responder YA y garantizar la seguridad de todos los candidatos presidenciales.



Tras el vil asesinato de Miguel Uribe, Colombia vuelve a caer en violencia política coordinada.



¡Basta de impunidad! La democracia se defiende con valentía, no con cobardía frente a… pic.twitter.com/5qBAcc5MFy — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) October 25, 2025

La congresista republicana se refirió a los hechos ocurridos en el departamento de Arauca y aseguró que eso no era “coincidencia”, ya que el precandidato “lleva meses denunciando que teme por su vida y todos sabemos por qué: porque dice la verdad y no se arrodilla”.

También puso como ejemplo al senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado tras un atentado perpetrado en el occidente de Bogotá el 7 de junio de 2025.

“Tras el vil asesinato de Miguel Uribe, Colombia vuelve a caer en violencia política coordinada”, escribió en sus redes sociales, al tiempo que en un video resaltó que el senador “fue asesinado por razones políticas”.

“Yo conozco muy bien a Abelardo de la Espriella y lo digo claramente: que no le pase nada, porque si algo le ocurre a él o a su familia, el mundo entero sabrá quiénes son los responsables, y no habrá ni perdón ni silencio por parte de Washington. Están advertidos”, sentenció.

La congresista republicana destacó que el precandidato lidera actualmente algunas encuestas de intención de voto en Colombia, por lo que replicó el mensaje sobre la seguridad del abogado, su familia y los demás aspirantes.

“Es un mensaje muy claro para las autoridades colombianas y las Fuerzas Armadas colombianas, que no pueden tocar a ninguno de los candidatos presidenciales en este momento”, insistió María Elvira Salazar.