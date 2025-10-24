Suscribirse

Confidenciales

Abelardo de la Espriella le pidió a X suspender la cuenta de Gustavo Petro

El precandidato a la Presidencia le envió una carta a Elon Musk.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 12:30 a. m.
Abelardo de la Espriella y Petro
Abelardo de la Espriella pidió que Gustavo Petro sea suspendido de X. | Foto: Archivo: SEMANA

El precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, le envió una carta al empresario Elon Musk en la que le pidió que se suspenda la cuenta verificada del presidente Gustavo Petro en la red social X, tras la determinación de Estados Unidos de incluirlo en la Lista Clinton.

La misiva está firmada con fecha de este viernes 24 de octubre y fue enviada desde Montería, la ciudad natal del abogado, y dirigida a la oficina del empresario estadounidense ubicada en San Francisco, California.

“Me permito dirigirme a usted, en mi calidad de abogado y representante de múltiples ciudadanos colombianos preocupados por el cumplimiento de las leyes internacionales y las políticas de su plataforma, para reiterar la solicitud que en su momento elevé respecto a la cuenta verificada en X del señor Gustavo Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia”, escribió De la Espriella.

Contexto: Abelardo de la Espriella sondea a Jerónimo Uribe como su fórmula vicepresidencial

El abogado advirtió que a ese requerimiento se suma la inclusión del jefe de Estado en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a la que fue ingresado junto a la primera dama, Verónica Alcocer, y su hijo, Nicolás Petro.

“La inclusión del señor Petro en la lista de Specially Designated Nationals (SDN) de OFAC, conforme a reportes recientes, lo inhabilita para mantener una cuenta verificada, dado que dicha designación prohíbe a empresas estadounidenses, como X Corp, realizar transacciones financieras o prestar servicios a dichas personas, incluyendo la provisión de suscripciones pagas“, dijo De la Espriella.

Contexto: Congresista petrista ve “fuerte” a Abelardo de la Espriella en las presidenciales: envió duro mensaje

El precandidato a la Presidencia pide que la cuenta de Petro sea suspendida y que se dé una investigación interna sobre el por qué el mandatario ha mantenido su suscripción a X tras la designación hecha por Estados Unidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Asesinó a sangre fría a su esposa en una vía pública de Sucre: su hija de 5 años vio todo y le pedía que parara

2. Congresista de EE. UU. responde mensaje de Petro tras discurso en la Plaza de Bolívar: “Colonia del cartel de los Soles”

3. Gustavo Petro dijo que ya definió por quién votará en la consulta del Pacto Histórico: el anuncio sorprendió

4. Avión militar de EE. UU. se estrella en Oklahoma durante misión de entrenamiento: dos tripulantes a bordo

5. Gustavo Petro anunció que el 20 de julio de 2026 presentará al Congreso el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Abelardo de la EspriellaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.