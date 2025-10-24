El precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, le envió una carta al empresario Elon Musk en la que le pidió que se suspenda la cuenta verificada del presidente Gustavo Petro en la red social X, tras la determinación de Estados Unidos de incluirlo en la Lista Clinton.

La misiva está firmada con fecha de este viernes 24 de octubre y fue enviada desde Montería, la ciudad natal del abogado, y dirigida a la oficina del empresario estadounidense ubicada en San Francisco, California.

“Me permito dirigirme a usted, en mi calidad de abogado y representante de múltiples ciudadanos colombianos preocupados por el cumplimiento de las leyes internacionales y las políticas de su plataforma, para reiterar la solicitud que en su momento elevé respecto a la cuenta verificada en X del señor Gustavo Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia”, escribió De la Espriella.

El abogado advirtió que a ese requerimiento se suma la inclusión del jefe de Estado en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a la que fue ingresado junto a la primera dama, Verónica Alcocer, y su hijo, Nicolás Petro.

“La inclusión del señor Petro en la lista de Specially Designated Nationals (SDN) de OFAC, conforme a reportes recientes, lo inhabilita para mantener una cuenta verificada, dado que dicha designación prohíbe a empresas estadounidenses, como X Corp, realizar transacciones financieras o prestar servicios a dichas personas, incluyendo la provisión de suscripciones pagas“, dijo De la Espriella.