Suscribirse

Confidenciales

Abelardo de la Espriella rechaza asamblea constituyente y propone juicio político para Gustavo Petro

El precandidato presidencial afirmó que la propuesta de asamblea constituyente sería un florero de Llorente del Gobierno Petro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 10:49 p. m.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó la asamblea constituyente que impulsa el Gobierno nacional y propuso un juicio político para el presidente Gustavo Petro.

La teoría del abogado es que la convocatoria a una asamblea sería una maniobra del jefe de Estado para perpetuarse en el poder y desestabilizar la democracia en Colombia.

Contexto: Los motivos por los que Efraín Cepeda dice que la constituyente es un “cuento chino”

“Lo que ha venido haciendo no es solo una locura. Es un plan para dinamitar las bases democráticas y generar una situación insalvable desde la Presidencia”, dijo Abelardo de la Espriella.

Para él, la constituyente sería un florero de Llorente: “Petro sigue siendo un guerrillero en su ideología y en sus formas. La constituyente no es viable ni en tiempos ni en fondo jurídico, pero será la mejor excusa del jefe de la mafia para incendiar la patria”.

En consecuencia, Abelardo de la Espriella mostró simpatía con un juicio político: “Constituyente, no. Juicio político, sí. Unámonos todos con el clamor del pueblo e impulsemos el juicio político al dictador en ciernes antes de que sea tarde”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lamine Yamal calienta el clásico y le cae con todo al Real Madrid: “Roban, se quejan”

2. Agmeth Escaf entrega su vaticinio para la consulta del Pacto Histórico del domingo y alista posible salto al Senado

3. Destapan la última publicación del fallecido integrante de ‘Buen Día, Colombia’: “Viejos recuerdos”

4. Congresista estadounidense Carlos Giménez pide “unirse detrás de un solo candidato” para vencer al petrismo

5. Donald Trump le dijo a Gustavo Petro que es “un líder tonto” y así le respondió el presidente

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Abelardo de la EspriellaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.