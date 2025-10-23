Confidenciales
Abelardo de la Espriella rechaza asamblea constituyente y propone juicio político para Gustavo Petro
El precandidato presidencial afirmó que la propuesta de asamblea constituyente sería un florero de Llorente del Gobierno Petro.
El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó la asamblea constituyente que impulsa el Gobierno nacional y propuso un juicio político para el presidente Gustavo Petro.
La teoría del abogado es que la convocatoria a una asamblea sería una maniobra del jefe de Estado para perpetuarse en el poder y desestabilizar la democracia en Colombia.
“Lo que ha venido haciendo no es solo una locura. Es un plan para dinamitar las bases democráticas y generar una situación insalvable desde la Presidencia”, dijo Abelardo de la Espriella.
Para él, la constituyente sería un florero de Llorente: “Petro sigue siendo un guerrillero en su ideología y en sus formas. La constituyente no es viable ni en tiempos ni en fondo jurídico, pero será la mejor excusa del jefe de la mafia para incendiar la patria”.
En consecuencia, Abelardo de la Espriella mostró simpatía con un juicio político: “Constituyente, no. Juicio político, sí. Unámonos todos con el clamor del pueblo e impulsemos el juicio político al dictador en ciernes antes de que sea tarde”.