Abelardo de la Espriella rechaza asamblea constituyente y propone juicio político para Gustavo Petro

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó la asamblea constituyente que impulsa el Gobierno nacional y propuso un juicio político para el presidente Gustavo Petro.

La teoría del abogado es que la convocatoria a una asamblea sería una maniobra del jefe de Estado para perpetuarse en el poder y desestabilizar la democracia en Colombia.

“Lo que ha venido haciendo no es solo una locura. Es un plan para dinamitar las bases democráticas y generar una situación insalvable desde la Presidencia”, dijo Abelardo de la Espriella.

Para él, la constituyente sería un florero de Llorente: “Petro sigue siendo un guerrillero en su ideología y en sus formas. La constituyente no es viable ni en tiempos ni en fondo jurídico, pero será la mejor excusa del jefe de la mafia para incendiar la patria”.

¡CONSTITUYENTE NO; JUICIO POLÍTICO, SÍ!



Firme por La Patria. 🫡🐅



(A.D.L.E) 🇨🇴 pic.twitter.com/XTgkQM4MT4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 23, 2025