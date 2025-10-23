Congresista petrista ve “fuerte” a Abelardo de la Espriella en las presidenciales: envió duro mensaje

Luego de tanto ruido, finalmente el próximo domingo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta interna del Pacto Histórico para escoger al candidato único de cara a las presidenciales del próximo año.

Además, en dicha consulta se elegirá la lista al Congreso de esa colectividad para 2026.

Mientras llega ese día, Heráclito Landinez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, habló en SEMANA sobre la consulta del domingo y, a la vez, mencionó a cuál precandidato del otro sector ideológico ve fuerte para las elecciones presidenciales.

“Yo veo fuerte a Abelardo de la Espriella”, dijo Landinez, quien aprovechó para enviar un duro mensaje: “Pero creo que sería un error para este país y para los sectores de derecha, escoger a alguien como él. Digamos para ellos mismos”.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista a Heráclito Landínez. | Foto: Samantha Chavez

Landinez agregó: “Porque representa… Alguien que diga que toca extirpar, al contrario, es volver a la época de hace 400 años, que todo se solucionaba por la vía de las armas. Creo que estamos en otro momento de la historia donde debe primar la lucha de los argumentos, la diferencia de los argumentos, no la violencia y menos la violencia armada. Hablar de matar al otro, de extirparlo, es algo terrible en este momento de la historia del mundo y de Colombia”.

Finalmente, el representante Landinez invitó a los ciudadanos que viven en Colombia, a que salgan el próximo domingo y participen en la consulta del Pacto Histórico.