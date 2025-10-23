Suscribirse

Política

Congresista petrista ve “fuerte” a Abelardo de la Espriella en las presidenciales: envió duro mensaje

Este domingo, 26 de octubre, se llevará a cabo la consulta del Pacto Histórico al Congreso y la Presidencia.

Redacción Nación
23 de octubre de 2025, 3:11 p. m.
-
El precandidato presidencial Abelardo De La Espriella.

Luego de tanto ruido, finalmente el próximo domingo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta interna del Pacto Histórico para escoger al candidato único de cara a las presidenciales del próximo año.

Además, en dicha consulta se elegirá la lista al Congreso de esa colectividad para 2026.

Contexto: El anuncio de la constituyente a tres días de la consulta del Pacto Histórico: ¿Petro busca agitar los ánimos en la izquierda y empujar las elecciones del domingo?

Mientras llega ese día, Heráclito Landinez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, habló en SEMANA sobre la consulta del domingo y, a la vez, mencionó a cuál precandidato del otro sector ideológico ve fuerte para las elecciones presidenciales.

Yo veo fuerte a Abelardo de la Espriella”, dijo Landinez, quien aprovechó para enviar un duro mensaje: “Pero creo que sería un error para este país y para los sectores de derecha, escoger a alguien como él. Digamos para ellos mismos”.

Heraclito Landinez Suárez Representante a la cámara
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista a Heráclito Landínez. | Foto: Samantha Chavez

Landinez agregó: “Porque representa… Alguien que diga que toca extirpar, al contrario, es volver a la época de hace 400 años, que todo se solucionaba por la vía de las armas. Creo que estamos en otro momento de la historia donde debe primar la lucha de los argumentos, la diferencia de los argumentos, no la violencia y menos la violencia armada. Hablar de matar al otro, de extirparlo, es algo terrible en este momento de la historia del mundo y de Colombia”.

Contexto: Esta es la solicitud que hacen desde el Pacto Histórico para que el ganador de la consulta pueda participar del Frente Amplio

Finalmente, el representante Landinez invitó a los ciudadanos que viven en Colombia, a que salgan el próximo domingo y participen en la consulta del Pacto Histórico.

“Cualquier colombiano puede ir al puesto de votación de siempre, de toda la vida, pedir los tarjetones de Senado, Cámara y consulta a la Presidencia, y marcar según sus preferencias. Porque hay muchos colombianos que les gusta participar en política, les gusta votar, pero no quieren ser militantes de un partido. Pero sí pueden ser simpatizantes de alguien del Pacto Histórico”, resaltó Landinez en SEMANA.

