Abelardo de la Espriella le responde a Sergio Fajardo: “Tienes razón: Petro no es narcotraficante; es el jefe de la mafia”

La defensa que hizo el precandidato Sergio Fajardo del presidente de la República, Gustavo Petro, tras ser incluido en la lista Clinton, empezó a generar reacciones desde diferentes sectores políticos del país.

El exgobernador de Antioquia señaló este sábado que no considera que el mandatario colombiano, más allá de sus diferencias, sea calificado como narcotraficante o que lo vinculen con el narcotráfico.

“A pesar de que discrepo del presidente Petro por su comportamiento errático, su mal gobierno y por hacer que todo gire en torno a él sin preocuparse por los intereses colectivos, no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”, dijo Sergio Fajardo.

Estas palabras han generado malestar en otros precandidatos presidenciales, como es el caso de la periodista Vicky Dávila y del abogado Abelardo de la Espriella, quienes enviaron un mensaje al líder político antioqueño.

“Viéndolo bien, Sergio, tienes razón: Petro no es narcotraficante; es el jefe de la mafia”, señaló De la Espriella en sus redes sociales, luego de hacerse una serie de preguntas sobre el presidente Gustavo Petro.

“¿Cómo hay que calificar a quien se alía con el narcodictador Maduro para crear una zona bilateral en pleno territorio cocalero? ¿Cómo llamarle a quien ha entregado territorios llenos de coca a grupos narcotraficantes? ¿Cómo denominar a quien ha desvertebrado a las Fuerzas Armadas y ha desincentivado la lucha contra el narcotráfico?“, se cuestionó.

Asimismo, se preguntó: “¿Qué se puede decir de quien, teniendo la obligación de combatir el crimen, otorga salvoconductos a los narcotraficantes para levantar las órdenes de captura que pesan sobre ellos? ¿Qué calificativo merece aquel que publica en sus redes sociales las coordenadas y los informes de inteligencia que revelan la ubicación de los campamentos narcoterroristas?”.