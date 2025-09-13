Le recuerdan a Petro que los recursos de la salud “no son suyos” y le exigen que deje “trabajar” a las EPS

Paloma Valencia le respondió duramente al presidente Gustavo Petro por la nueva amenaza que lanzó contra las EPS en la última alocución presidencial.

El jefe de Estado aseguró que mientras que en el Congreso se demoren más para decidir lo relacionado con la reforma a la Salud, las Empresas Promotoras de Salud seguirán quebrándose.

“Señores de la Comisión VII del Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar, porque yo quiero salvar es la salud de la gente“, dijo.

Al respecto, la senadora de la oposición le lanzó un duro dardo al máximo mandatario y, a través de un mensaje en su cuenta de X, recordó la difícil situación que viven hoy en día las personas.

“No se están entregando los medicamentos, volvieron las filas interminables para recibir atención y los pacientes mueren en un sistema de salud cada vez más parecido al sistema venezolano“, escribió.

Por lo mismo, la precandidata presidencial le recordó al jefe de Estado que el dinero de la Nación no es de su propiedad y le exigió que deje que las EPS puedan desempeñar su labor.

“No, señor presidente Gustavo Petro, aquí no se le está pidiendo que salve a las EPS, se le está exigiendo que las deje hacer su trabajo, que es cuidar de la salud del pueblo colombiano“, dijo.

Finalmente, Valencia agregó en su mensaje: "Los recursos de la salud no son suyos, son de los colombianos y usted no tiene derecho a seguirlos reteniendo“.