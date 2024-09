Levantan mesa de negociación entre Gobierno y transportadores para buscar una salida al paro. Continuarán al final de este martes

Luego de una larga jornada, que se extendió por cerca de 6 horas, y se levantó para ser reanudada a las 5 de la tarde, el paro camionero que se activó tras el incremento en el precio del diésel, no evoluciona.

Transportadores advierten cuánto puede durar el paro y le recuerdan a Petro el daño para ellos de no venderle carbón a Israel

Múltiples voces y no coinciden

Ha sido común escuchar a los grandes gremios, que son quienes habitualmente aparecen como voceros en los medios de comunicación, que no están participando en las jornadas de protesta y, en particular, en los bloqueos de vías. En varios medios, principalmente oficiales, han salido voceros de pequeños transportadores a señalar que no están en paro. La pregunta entonces es, ¿quiénes están en las vías y quienes están sentados en la mesa de concertación?