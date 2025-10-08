Confidenciales
Lina García anuncia su aspiración a la Cámara por Antioquia y hará fórmula con el senador de La U, Juan Felipe Lemos
Los partidos políticos están definiendo la composición de las listas para enfrentar las elecciones de 2026.
El 8 de marzo de 2026, los colombianos acudirán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República, y por ello todas las colectividades están definiendo la composición de las listas.
En el caso del Partido de la U se conoció una alianza política entre el senador Juan Felipe Lemos, quien aspirará nuevamente a esa corporación, y Lina García, quien postulará su nombre a la Cámara por el departamento de Antioquia.
En ese departamento habrá una coalición entre La U, Cambio Radical, Salvación Nacional y Oxígeno Verde. “Colombia atraviesa un momento decisivo. La confianza en las instituciones se ha debilitado, la economía necesita dirección y los ciudadanos sienten que el Estado ha olvidado su deber de proteger, servir y dar ejemplo”, manifestó García.
En los próximos días, los partidos darán a conocer la totalidad de sus listas al Congreso con las que competirán en las elecciones de 2026.