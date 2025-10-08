Suscribirse

Confidenciales

Lina García anuncia su aspiración a la Cámara por Antioquia y hará fórmula con el senador de La U, Juan Felipe Lemos

Los partidos políticos están definiendo la composición de las listas para enfrentar las elecciones de 2026.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Confidenciales
9 de octubre de 2025, 1:35 a. m.
Juan Felipe Lemos y Lina García.
Juan Felipe Lemos y Lina García. | Foto: Archivo particular

El 8 de marzo de 2026, los colombianos acudirán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República, y por ello todas las colectividades están definiendo la composición de las listas.

En el caso del Partido de la U se conoció una alianza política entre el senador Juan Felipe Lemos, quien aspirará nuevamente a esa corporación, y Lina García, quien postulará su nombre a la Cámara por el departamento de Antioquia.

En ese departamento habrá una coalición entre La U, Cambio Radical, Salvación Nacional y Oxígeno Verde. “Colombia atraviesa un momento decisivo. La confianza en las instituciones se ha debilitado, la economía necesita dirección y los ciudadanos sienten que el Estado ha olvidado su deber de proteger, servir y dar ejemplo”, manifestó García.

En los próximos días, los partidos darán a conocer la totalidad de sus listas al Congreso con las que competirán en las elecciones de 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump da posible fecha de liberación de rehenes en Gaza: así reaccionaron los familiares de los secuestrados

2. Por jugar este típico juego en la playa, podría recibir una multa de hasta 500 dólares en Los Ángeles: tenga cuidado

3. Armando Benedetti alertó sobre peligrosa amenaza para las elecciones de 2026: “El país está en riesgo”

4. Anote para que no lo multen: este será el pico y placa en Medellín el jueves, 9 de octubre

5. Hermana y madre de B King hicieron fuerte petición y expresaron dolor por acusaciones al cantante: “Ha sido muy difícil”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido de la UElecciones 2026SenadoCámara

Noticias Destacadas

Juan Felipe Lemos y Lina García.

Lina García anuncia su aspiración a la Cámara por Antioquia y hará fórmula con el senador de La U, Juan Felipe Lemos

Redacción Confidenciales
Saray Robayo, representante del Partido de la U, y el presidente Gustavo Petro.

“El Gobierno sigue pensando que las cosas van bien”: el fuerte mensaje de Saray Robayo a Gustavo Petro por la inflación

Redacción Confidenciales
Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

“Se cae otro intento de la derecha por dividir al Pacto Histórico”: Daniel Quintero sobre la consulta del 26 de octubre

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.