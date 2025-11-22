Suscribirse

Lina María Garrido reaccionó a la entrevista del embajador (e) de Estados Unidos, John McNamara: “Somos amigos, somos aliados”

La congresista rescató tres aspectos del diálogo que sostuvo el funcionario estadounidense con SEMANA.

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 4:52 p. m.
La congresista Lina María Garrido reaccionó a la entrevista del embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.
El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, habló con SEMANA sobre la relación bilateral entre los dos países, en la que destacó que ha sido más tensa, aunque no ve la posibilidad de un rompimiento.

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, el funcionario estadounidense aseguró que, aunque se ha tenido “un tire y afloje en público”, “el lazo fundamental que une a nuestros dos pueblos nunca va a romperse. Ni la misma Rosario Tijeras podría cortar la relación”.

Contexto: “El lazo no se va a romper”: el embajador (e) de Estados Unidos, John McNamara, habla de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, y hace un anuncio sobre visas para los colombianos

McNamara destacó que “Colombia y Estados Unidos son aliados estratégicos” y enfatizó que el país suramericano es y seguirá siendo “muy importante para Estados Unidos, entre muchas cosas por los lazos comerciales y culturales.

El funcionario estadounidense también se refirió a la Copa Mundo de la Fifa, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, y mandó un mensaje claro a los colombianos. “Sería fabuloso si Colombia, con James, Dayro Moreno y los demás muchachos, jugara contra los nuestros en la final. No importa quién gane, tendríamos que compartir un par de guaros y música vallenata como símbolo de nuestra amistad”.

La representante a la Cámara por Arauca, Lina María Garrido, destacó la entrevista del funcionario estadounidense y resaltó tres cosas que, a su juicio, lo dicen todo: “Somos amigos, somos aliados; el que sobra es Gustavo Petro”.

Contexto: Estados Unidos publicó el escalafón de visas rechazadas: ¿qué tanto están aprobando las solicitudes de Colombia?

Garrido resaltó, primero, “la foto con el sombrero uribista”. Además, destacó “el reconocimiento frontal a la Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe”

Finalmente, se refirió a las palabras del embajador (e) de Estados Unidos en Colombia sobre el Mundial de Fútbol que se disputará en territorio norteamericano.

“El deseo del embajador de ver una final del Mundial de fútbol entre Colombia y Estados Unidos ‘para compartir un par de guaros y vallenato’”, resaltó. La congresista culminó su mensaje con la frase: “¡Una belleza!”.

