Los detalles de la reunión de la precandidata Juana Carolina Londoño con el empresario Carlos Slim

La cita se llevó a cabo en Ciudad de México, en el marco del Foro América Libre.

Redacción Semana
3 de octubre de 2025, 9:09 p. m.
Carlos Slim y Juana Carolina Londoño.
Carlos Slim y Juana Carolina Londoño | Foto: Cortesía API

La precandidata a la Presidencia del Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, se reunió con el empresario Carlos Slim durante su viaje a México para participar del Foro América Libre.

Londoño fue una de las panelistas de ese encuentro que congrega a figuras del centro político del continente, y que es convocado como un contrapeso a escenarios como el Foro de São Paulo y el Grupo del Puebla, en el que se aglutinan las fuerzas de izquierda de la región.

Contexto: David Luna invitó a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos a dialogar

“Tuve el honor de reunirme con el empresario Carlos Slim, donde compartimos perspectivas sobre la generación de empleo, las oportunidades de desarrollo, la competitividad y la urgente necesidad de fortalecer los lazos comerciales en beneficio de nuestros países México y Colombia. Fue muy bonito conectar con su sensibilidad humana frente a los problemas que enfrentan nuestras poblaciones más vulnerables”, afirmó Londoño.

La reunión tuvo lugar en Ciudad de México. Esta se desarrolló en una de las oficinas de Slim, y ambos estuvieron conversando durante dos horas sobre su visión de la región.

Contexto: Patricia Caicedo, de Fuerza Ciudadana, está en la lista de candidatos al Congreso del Pacto Histórico

