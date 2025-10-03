La precandidata a la Presidencia del Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, se reunió con el empresario Carlos Slim durante su viaje a México para participar del Foro América Libre.

Londoño fue una de las panelistas de ese encuentro que congrega a figuras del centro político del continente, y que es convocado como un contrapeso a escenarios como el Foro de São Paulo y el Grupo del Puebla, en el que se aglutinan las fuerzas de izquierda de la región.

“Tuve el honor de reunirme con el empresario Carlos Slim, donde compartimos perspectivas sobre la generación de empleo, las oportunidades de desarrollo, la competitividad y la urgente necesidad de fortalecer los lazos comerciales en beneficio de nuestros países México y Colombia. Fue muy bonito conectar con su sensibilidad humana frente a los problemas que enfrentan nuestras poblaciones más vulnerables”, afirmó Londoño.