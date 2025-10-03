El candidato presidencial David Luna invitó a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos a sentarse a dialogar a través de una nueva valla de su campaña a la Casa de Nariño.

Luna ha centrado su estrategia en enviar mensajes a los líderes políticos del país sobre la importancia de conversar, reconocer las virtudes de los otros y llegar a puntos medios en la agenda del país.

En el marco de ese objetivo, el candidato dispuso de una nueva pieza en la que se ven las fotografías de Uribe y Santos, cada una a uno costado de la valla, acompañadas de la frase: “Lo mínimo es hablar”.

“Las peleas del pasado no pueden seguir marcando el futuro. Los que estamos buscando la Presidencia no tenemos por qué cargar esas heridas. No se amen, no sean los mejores amigos, pero por el bien de Colombia les digo: lo mínimo es hablar. En mi cabeza no existe ni ‘santista guerrillero’, ni ‘uribista paraco’; con ambos trabajaremos por el país. El verdadero enemigo es el narcotráfico, el Pacto de la Picota y un gobierno que claramente quiere ausencia de instituciones y caos”, comentó Luna.

La pieza está ubicada en Bogotá, en la avenida Suba con Calle 127, y con esta Luna quiere enviar el mensaje de que la nueva generación de líderes políticos no tiene por qué cargar con las peleas del pasado.