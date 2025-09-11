El exsenador y precandidato presidencial David Luna y el presidente Gustavo Petro sostuvieron un fuerte cruce de mensajes por la situación de la Nueva EPS. Luna reclamó porque el mandatario sugirió que personas cercanas al exsenador tuvieron que ver con esa crisis.

“No, no, no. Ningunos ‘sus amigos’ ni ‘cercanos a su partido’. Si usted va a acusar, que sea con pruebas y ante la justicia. Conmigo no va su estrategia infame de distraer la verdad con mentiras absurdas. A mí no me importa si el corrupto es de derecha, centro o izquierda: los corruptos deben ir a la cárcel y punto”, le reclamó Luna a Petro.

El exsenador reclamó porque el mandatario no se ha referido a la investigación de la Contraloría. Además, dijo que Petro habría nombrado a un interventor cuestionado por varios hechos.

“Además, guardaron bajo llave los estados financieros de la Nueva EPS de 2022, 2023 y 2024. Ya casi termina 2025 y seguimos sin saber qué pasa adentro, mientras afuera más de 11 millones de colombianos sufren filas interminables, citas canceladas y medicamentos que no llegan”, afirmaron.

Luna responsabilizó a ese interventor y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de haber “roto” la piñata. “Porque mientras repiten su cuento de que ‘la salud va bien’, la realidad es que son ustedes, los pacientes y las familias, los que viven la pesadilla de repartir un medicamento entre tres hijos o endeudarse para pagar lo que el sistema no cubre”, señaló Luna.

El precandidato David Luna. | Foto: guillermo torres-semana

El exsenador agregó que no se trata de un debate de si las EPS funcionan o no, sino de resultados sobre el sistema de salud, que se traducen en citas, tratamientos y medicamentos.

“Yo creo en algo distinto: transparencia, tecnología y eficiencia al servicio de los pacientes. Y por eso exijo con firmeza la renuncia del ministro Jaramillo. La vida de los colombianos no puede seguir siendo el precio a pagar de tanta improvisación, ego y terquedad”, pidió Luna.

Por su parte, el presidente había planteado el debate de que supuestamente Luna no sabía diferenciar entre las EPS y el sistema de salud. Petro sigue insistiendo en que se trata de simples intermediadoras que “se roban” una parte del dinero de la salud.