Suscribirse

Política

“Conmigo no va su estrategia infame de distraer la verdad con mentiras absurdas”: David Luna a Gustavo Petro

El precandidato presidencial cuestionó al mandatario porque relacionó a supuestas personas cercanas con la mala gestión de la Nueva EPS.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 8:19 p. m.
El senador David Luna y el presidente Gustavo Petro.
El senador David Luna le respondió al presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Guillermo Torres / Foto 2: Presidencia

El exsenador y precandidato presidencial David Luna y el presidente Gustavo Petro sostuvieron un fuerte cruce de mensajes por la situación de la Nueva EPS. Luna reclamó porque el mandatario sugirió que personas cercanas al exsenador tuvieron que ver con esa crisis.

“No, no, no. Ningunos ‘sus amigos’ ni ‘cercanos a su partido’. Si usted va a acusar, que sea con pruebas y ante la justicia. Conmigo no va su estrategia infame de distraer la verdad con mentiras absurdas. A mí no me importa si el corrupto es de derecha, centro o izquierda: los corruptos deben ir a la cárcel y punto”, le reclamó Luna a Petro.

El exsenador reclamó porque el mandatario no se ha referido a la investigación de la Contraloría. Además, dijo que Petro habría nombrado a un interventor cuestionado por varios hechos.

“Además, guardaron bajo llave los estados financieros de la Nueva EPS de 2022, 2023 y 2024. Ya casi termina 2025 y seguimos sin saber qué pasa adentro, mientras afuera más de 11 millones de colombianos sufren filas interminables, citas canceladas y medicamentos que no llegan”, afirmaron.

Contexto: Enrique Vargas Lleras y Gustavo Petro tienen otro enfrentamiento por problemas de la Nueva EPS: “Por estar durmiendo se desató la crisis”

Luna responsabilizó a ese interventor y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de haber “roto” la piñata. “Porque mientras repiten su cuento de que ‘la salud va bien’, la realidad es que son ustedes, los pacientes y las familias, los que viven la pesadilla de repartir un medicamento entre tres hijos o endeudarse para pagar lo que el sistema no cubre”, señaló Luna.

David Luna
El precandidato David Luna. | Foto: guillermo torres-semana

El exsenador agregó que no se trata de un debate de si las EPS funcionan o no, sino de resultados sobre el sistema de salud, que se traducen en citas, tratamientos y medicamentos.

“Yo creo en algo distinto: transparencia, tecnología y eficiencia al servicio de los pacientes. Y por eso exijo con firmeza la renuncia del ministro Jaramillo. La vida de los colombianos no puede seguir siendo el precio a pagar de tanta improvisación, ego y terquedad”, pidió Luna.

Por su parte, el presidente había planteado el debate de que supuestamente Luna no sabía diferenciar entre las EPS y el sistema de salud. Petro sigue insistiendo en que se trata de simples intermediadoras que “se roban” una parte del dinero de la salud.

“Sus amigos, señor David Luna, hicieron La estrategia del caracol en la Nueva EPS. Sus amigos y copartidarios y jefes políticos, señor Luna”, fue el mensaje de Petro que molestó al exsenador.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Conmigo no va su estrategia infame de distraer la verdad con mentiras absurdas”: David Luna a Gustavo Petro

2. ¿Quién era María del Mar Perdomo, la reconocida diseñadora que murió en extrañas condiciones en Santa Marta?

3. Alfredo Morelos empezó a sonar para otro grande del fútbol colombiano: diría adiós a Nacional

4. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, condenado por el Tribunal Supremo

5. Concejal de Soacha fue absuelto de los señalamientos por supuestamente haber falsificado su libreta militar para contratar con el Estado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

David LunaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.