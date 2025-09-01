David Luna presentó propuesta programática para eliminar la tramitología

El precandidato David Luna presentó su nueva propuesta programática de cara a las elecciones presidenciales de 2026, con la que plantea reducir la tramitología en el país.

El objetivo de Luna es reducir la burocracia y simplificar los trámites en todo el país, aplicando una simplificación regulatoria en cada una de las entidades del Estado.

“En Colombia hacer un trámite es una pesadilla. Vamos a adelgazar el Estado para que responda rápido, sin filas, sin papeles y con respeto al ciudadano”, consideró Luna.

El precandidato plantea crear una ventanilla única digital desde la que puedan realizarse todos los trámites en línea. Además, propone que las instituciones deban rendir cuentas sobre los tiempos que están tomando para realizar esos procesos.

“Menos trámites significa menos corrupción, más empleo y más oportunidades. Sí hay un camino para que el Estado sirva a la gente, y empieza con esta Dieta LUNA”, consideró el precandidato.

Luna señala que esa propuesta programática está contemplada por puntos como la libertad administrativa, la unificación de procesos, la creación de un núcleo eficiente y agilidad en la gestión.