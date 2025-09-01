Suscribirse

Confidenciales

David Luna presentó propuesta programática para eliminar la tramitología

El precandidato a la Presidencia aseguró que, si llega a la Casa de Nariño, “adelgazaría” el Estado.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 1:43 p. m.
El precandidato presidencial David Luna.
Precandidato presidencial David Luna. | Foto: Foto: Álvaro Pío Fernández / El País

El precandidato David Luna presentó su nueva propuesta programática de cara a las elecciones presidenciales de 2026, con la que plantea reducir la tramitología en el país.

El objetivo de Luna es reducir la burocracia y simplificar los trámites en todo el país, aplicando una simplificación regulatoria en cada una de las entidades del Estado.

“En Colombia hacer un trámite es una pesadilla. Vamos a adelgazar el Estado para que responda rápido, sin filas, sin papeles y con respeto al ciudadano”, consideró Luna.

Contexto: La particular valla de David Luna con fotografías de otros 14 precandidatos: él no está en las imágenes

El precandidato plantea crear una ventanilla única digital desde la que puedan realizarse todos los trámites en línea. Además, propone que las instituciones deban rendir cuentas sobre los tiempos que están tomando para realizar esos procesos.

“Menos trámites significa menos corrupción, más empleo y más oportunidades. Sí hay un camino para que el Estado sirva a la gente, y empieza con esta Dieta LUNA”, consideró el precandidato.

Contexto: David Luna propone acabar el “bloqueo político” para que no se frenen recursos a ciudades y departamentos desde el Gobierno

Luna señala que esa propuesta programática está contemplada por puntos como la libertad administrativa, la unificación de procesos, la creación de un núcleo eficiente y agilidad en la gestión.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pico y placa en Cali: así rotará la medida este martes, 2 de septiembre

2. América de Cali ya le tiene reemplazo a Raimondi: se conoció el nuevo técnico que llegaría

3. ¿Cuál es la historia del Labor Day? 5 datos que debe saber

4. Vladimir Padrino López lanzó duras amenazas a Estados Unidos: “Estamos preparados para responder a cualquier circunstancia”

5. ¿Pago doble en ‘Labor Day’? Esto dice la ley en California para este feriado en el 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

David LunaElecciones 2026

Noticias Destacadas

María Patricia Balanta

La queja por supuesto acoso laboral contra María Patricia Balanta que llegó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Redacción Semana
Daniel Briceño y Dilian Francisca Toro.

“Así no mijo”: Dilian Francisca Toro criticó a Daniel Briceño y se desmarcó de la elección del nuevo magistrado de la Corte

Redacción Semana
.

Germán Vargas Lleras sobre elección en Corte Constitucional: “Me resisto a creer que una vez más Petro se saldrá con la suya”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.