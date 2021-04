Confidenciales ¿Los menosprecia? Polémica por trino del senador Iván Marulanda sobre los jóvenes

Iván Marulanda, senador y precandidato presidencial del Partido Verde, desató la ira de decenas de usuarios en redes sociales por un mensaje en Twitter en que cuestionó la opinión de varios jóvenes sobre la política colombiana.

El congresista dijo que se ríe “para sus adentros” al ver a “jóvenes opinadores señalar con el dedo quién puede ser o no ser, quién debe ser o no ser presidente, ministro, senador, alcalde, gobernador”.

“¿De dónde estos jóvenes van a saber tanta cosa?”, se preguntó el senador, tachando de “contaminación ambiental” dichas opiniones, aunque se abstuvo de explicar a qué posturas políticas se refiere.

El trino no cayó nada bien entre varios usuarios y generó una oleada de críticas. “Según Marulanda los jóvenes no tienen la capacidad de elegir su futuro”, fue uno de los duros mensajes en respuesta al senador.

Contrario a lo dicho por Marulanda, muchos tuiteros consideran que, aunque la juventud carece de experiencia, no es tonta “y con la globalización cada vez más jóvenes son más informados a tempranas edades. Hay que trabajar con la juventud para tener los líderes de hoy, ni siquiera los del mañana”, dijo un usuario de la red social.

Otra de las respuestas que recibió Marulanda calificó como equivocada su postura y le pidieron no discriminar la crítica, además de “construir con todos los tipos de opiniones”.

La senadora Angélica Lozano, también se refirió al hecho y defendió a Marulanda. “Iván se equivocó. La opinadera en twiter se presta para decir bobadas, ofender sin querer y escribir mal o distinto a lo que quiso decir. A Iván Marulanda lo he visto sintonizado con los jóvenes en su paso por el senado. Debe estar por corregir o aclarar qué quiso decir”.

Iván se equivocó. La opinadera en twiter se presta para decir bobadas, ofender sin querer y escribir mal o distinto a lo que quiso decir.



A @ivanmarulanda lo he visto sintonizado con los jovenes en su paso por el senado. Debe estar por corregir o aclarar qué quiso decir. https://t.co/jpCr6HBIdW — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) April 4, 2021

Sin responder a las críticas, en un siguiente mensaje en Twitter, el senador se refirió al proceso electoral que se avecina y afirmó que “la gente es impredecible y si se quiere caprichosa”, aunque afirmó que “llegar al día de las decisiones sin atropellar ni insultar sea lo mejor”, por lo que se abstuvo de comentar las críticas en su contra.

Nadie sabe a estas alturas del tiempo cómo querrá encauzar la gente el cambio que quiera en el momento de las elecciones, que están lejos. Delicado, la gente es impredecible y si se quiere caprichosa. Tal vez llegar al día de las decisiones sin atropellar ni insultar sea lo mejor — Iván Marulanda (@ivanmarulanda) April 4, 2021

Horas más tarde Marulanda optó por ofrecer disculpas por su mensaje inicial: “Es verdad, expresé pésimo mi pensamiento en ese tweet, nada que ver, lo siento jóvenes, mis disculpas, no es con Uds ni con su libertad de opinión que respeto prohijo y protejo y que es fundamental. Me motivaron personas sectarias que por no mentarlas les dije distraído “jóvenes””, manifestó.