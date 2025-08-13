Suscribirse

La foto de tres expresidentes en la misa de Miguel Uribe Turbay

La ceremonia religiosa para despedir al senador estuvo llena de momentos emotivos.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 5:54 p. m.
Funeral Miguel Uribe Turbay
Los sacerdotes presiden la misa fúnebre del senador ;Miguel Uribe Turbay. | Foto: AP

El último adiós a Miguel Uribe Turbay produjo enormes momentos de dolor y el reencuentro de voces que se habían distanciado.

Una de las imágenes que llamó la atención fue la de los tres expresidentes en la ceremonia: César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos.

Miguel Uribe funeral
Los expresidentes de Colombia, César Gaviria, a la izquierda, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, a la derecha, asisten a la misa fúnebre para el aspirante presidencial y al senador. Miguel Uribe, quien murió de heridas de bala sufridas en un mitin político, en Bogotá, Colombia, el miércoles 13 de agosto de 2025. | Foto: AP

Los tres exmandatarios estuvieron en la misa, sentados en la misma silla de la Catedral Primada.

