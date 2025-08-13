CONFIDENCIAL
La foto de tres expresidentes en la misa de Miguel Uribe Turbay
La ceremonia religiosa para despedir al senador estuvo llena de momentos emotivos.
El último adiós a Miguel Uribe Turbay produjo enormes momentos de dolor y el reencuentro de voces que se habían distanciado.
Una de las imágenes que llamó la atención fue la de los tres expresidentes en la ceremonia: César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos.
Los tres exmandatarios estuvieron en la misa, sentados en la misma silla de la Catedral Primada.