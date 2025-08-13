El último adiós a Miguel Uribe Turbay produjo enormes momentos de dolor y el reencuentro de voces que se habían distanciado.

Una de las imágenes que llamó la atención fue la de los tres expresidentes en la ceremonia: César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos.

Los expresidentes de Colombia, César Gaviria, a la izquierda, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, a la derecha, asisten a la misa fúnebre para el aspirante presidencial y al senador. Miguel Uribe, quien murió de heridas de bala sufridas en un mitin político, en Bogotá, Colombia, el miércoles 13 de agosto de 2025. | Foto: AP