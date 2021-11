Confidenciales Margarita Rosa de Francisco sugiere nombres para la lista al Senado por el Pacto Histórico

En uno de los momentos más tensos del Pacto Histórico ante los conatos de fuego amigo, Margarita Rosa de Francisco —una de las más apetecidas para que integre el Senado— optó por referirse a los líderes que, según su criterio, deberían ocupar los primeros 20 puestos de la lista cerrada, es decir, quienes tendrían casi que una curul asegurada.

“Como ciudadana, considero que una lista al Senado, por el Pacto histórico, que verdaderamente represente los cambios que muchos pedimos de rodillas para frenar esta masacre, necesita en sus 20 primeros puestos a los líderes sociales”, dijo.

Como ciudadana, considero que una lista al Senado, por el Pacto histórico, que verdaderamente represente los cambios que muchos pedimos de rodillas para frenar esta masacre, necesita en sus 20 primeros puestos a los líderes sociales:@ISAZULETA@wilsonariasc@AidaAvellaE

Para la opinadora, en la lista debe estar Isabel Zuleta, ambientalista y feminista; los senadores Wilson Arias y Aida Avella; Leonardo Rentería, activista y psicólogo de Buenaventura; Aida Quilcue, del Movimiento Alternativo Indígena y Social Mais; Alfredo Mondragón, líder del Valle; Catalina Pérez, militante y líder feminista de Sincelejo; el senador Iván Cepeda por el Polo Democrático; Luz Marina Bernal, madre de uno de los jóvenes muertos por falsos positivos en Soacha; Gustavo Bolívar y Gloria Flórez, una de las mujeres más cercanas a Gustavo Petro desde la Colombia Humana, entre otros.

“Hay espacio de sobra si queremos elegir 55, 85. Si no podemos contar con ellos, no cuenten conmigo”, advirtió De Francisco. Llama la atención que en el listado no aparecen la congresista María José Pizarro, la exalcaldesa de Bogotá Clara López, entre otros.

De Francisco habla de 20 porque así internamente en el Pacto Histórico especulen sobre 50 curules en el 2022 que le garantizarían gobernabilidad a Gustavo Petro en caso de llegar a la presidencia, las cifras de expertos consideran que podrían ser entre 15 y 20. Ni siquiera el Centro Democrático, en pleno furor del expresidente Álvaro Uribe, logró una mayoría absoluta en el Congreso.

Actualmente, el Colegio Electoral del Pacto Histórico, integrado por delegados de los partidos políticos que hacen parte de la coalición de izquierda, además de congresistas, confeccionan el orden de la lista cerrada al Senado. La idea es que en menos de dos semanas la estén revelando para empezar en firme la campaña al Congreso. Lo cierto es que esa decisión dejará a más de uno contento por su ubicación, y a otros desilusionados, como se lo aseguró a SEMANA en su momento el senador Armando Benedetti. Al menos, por ahora, Margarita Rosa de Francisco prefiere no hacer parte del Congreso en la próxima legislatura.