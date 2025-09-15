Suscribirse

María Claudia Tarazona habló de Paloma Valencia: “Se portó conmigo como yo hubiera esperado que se portara María Fernanda”

La viuda de Miguel Uribe Turbay se refirió a la senadora y detalló lo importante que ha sido en su vida, tras el atentado a su esposo.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 2:13 p. m.
Claudia Tarazona, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia | Foto: Fotomontaje SEMANA

La entrevista de María Claudia Tarazona con José Manuel Acevedo, en Noticias RCN, terminó convertida en una bomba política.

La viuda de Miguel Uribe Turbay arremetió contra María Fernanda Cabal y aseguró que, quizás por cuenta de que la senadora creía que ella se iba a lanzar de candidata, la amenazó en el funeral de su esposo.

En su diálogo con el noticiero, Tarazona también habló de Paloma Valencia. “Ella se portó conmigo como yo hubiera esperado que se portara María Fernanda, como una mamá, como una amiga, como una mujer en duelo”.

“Y eso hizo Paloma desde el primer día que llegó a la clínica. Ella llegó a la clínica cuando estaban operando a Miguel. Y empezó a llegar un montón de gente. La Fiscalía, el seguro, un montón de cosas”, relató Tarazona.

La esposa de Miguel Uribe narró que en ese momento Paloma le preguntó que podía hacer por ella. Y que su respuesta fue: “encárgate de todo. No puedo pensar. No sé qué hacer... Eran ríos y ríos de gente. Paloma me dijo: ‘vete tranquila que yo me hago cargo’”.

Después de eso, la senadora se ocupó de todo, incluso “de cuidarme a mí. Ha sido muy amorosa. Es una buena mujer, es una mujer batalladora. La he respetado y la quiero”, puntualizó.

