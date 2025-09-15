María Claudia Tarazona habló de Paloma Valencia: “Se portó conmigo como yo hubiera esperado que se portara María Fernanda”

La entrevista de María Claudia Tarazona con José Manuel Acevedo, en Noticias RCN, terminó convertida en una bomba política.

La viuda de Miguel Uribe Turbay arremetió contra María Fernanda Cabal y aseguró que, quizás por cuenta de que la senadora creía que ella se iba a lanzar de candidata, la amenazó en el funeral de su esposo.

María Claudia Tarazona asegura que, en el velorio de Miguel Uribe, la senadora María Fernanda Cabal intentó grabarla con un micrófono. "Me mira y me amenaza: tú no conoces Colombia". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/pKC4ajQc0e — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2025

En su diálogo con el noticiero, Tarazona también habló de Paloma Valencia. “Ella se portó conmigo como yo hubiera esperado que se portara María Fernanda, como una mamá, como una amiga, como una mujer en duelo”.

“Y eso hizo Paloma desde el primer día que llegó a la clínica. Ella llegó a la clínica cuando estaban operando a Miguel. Y empezó a llegar un montón de gente. La Fiscalía, el seguro, un montón de cosas”, relató Tarazona.

Atención 🇨🇴



Tremendas palabras de María Claudia Tarazona sobre Paloma Valencia de deshace en elogios a la persona pic.twitter.com/VVroZ92zLt — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) September 15, 2025

La esposa de Miguel Uribe narró que en ese momento Paloma le preguntó que podía hacer por ella. Y que su respuesta fue: “encárgate de todo. No puedo pensar. No sé qué hacer... Eran ríos y ríos de gente. Paloma me dijo: ‘vete tranquila que yo me hago cargo’”.