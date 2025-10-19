Suscribirse

María Elvira Salazar estalla contra Petro tras pelea con Trump: “No merece respeto ni un centavo de ayuda”

La representante criticó con dureza al mandatario colombiano por la nueva crisis que se ha desatado.

Redacción Confidenciales
19 de octubre de 2025, 10:40 p. m.
María Elvira Salazar y Gustavo Petro. | Foto: Getty Images

La congresista María Elvira Salazar estalló en contra del presidente Gustavo Petro tras la nueva pelea que se desató con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

La representante a la Cámara, a través de su cuenta de X, aseguró que la decisión que tomó el inquilino de la Casa Blanca de quitarle los subsidios a Colombia es “culpa de Petro y de nadie más”.

“Petro ataca a Trump mientras protege narcos y está en el negocio de la droga. Prefiere atacar a Estados Unidos en vez de combatir el narcotráfico. No merece respeto ni un centavo de ayuda”, afirmó.

Salazar expuso que desde la elección de Petro como presidente de la República, había dejado en claro que era un “guerrillero ladrón, marxista y aliado del terrorismo“.

Por lo mismo, la congresista sostuvo que hoy Colombia está peor que antes de la llegada del mandatario a la Casa de Nariño, lo que se evidencia —según ella— en el crecimiento de los grupos armados, la expansión del narcotráfico y la producción de coca.

“Dios mediante, en menos de diez meses, el guerrillero se va”, cerró.

