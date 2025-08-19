Suscribirse

María Elvira Salazar se manifiesta por libertad de Álvaro Uribe. “Es una victoria contra la persecución política”

La representante a la Cámara de los Estados Unidos celebró el fallo a favor del expresidente colombiano.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 12:59 a. m.
María Elvira Salazar y Álvaro Uribe.
María Elvira Salazar y Álvaro Uribe. | Foto: MARÍA ELVIRA SALAZAR / SEMANA

A través de un mensaje de su cuenta de X, la representante a la Cámara de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, se manifestó sobre el fallo que le devolvió la libertad al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, tras resolver una acción de tutela presentada por la defensa del exmandatario.

“¡Uribe libre, la verdad resiste! No es el fin del caso, pero es una victoria contra la persecución política que quería privarlo de su sagrada libertad. La izquierda no pudo encarcelar al hombre que salvó a Colombia. Uribe sigue firme. Petro, cada vez más solo", manifestó la representante a la Cámara por el estado de la Florida.

Contexto: “No se demostró la intención de fuga abandonando el país”: la conclusión del fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez

En otras ocasiones, ya la congresista había defendido al expresidente. Por ejemplo, cuando salió el primer fallo contra Álvaro Uribe, lo defendió y arremetió de paso contra el presidente Gustavo Petro. “A Álvaro Uribe no le perdonan haber derrotado a las Farc, haberle devuelto la seguridad al pueblo colombiano y haber salvado a la nación del secuestro, la extorsión y el terror”, dijo Salazar en el mensaje publicado en redes sociales.

“Le devolvió a Colombia la esperanza, el orden y el progreso. Gobernó con firmeza, visión y amor por su patria. Por eso millones lo llaman, con razón, el gran colombiano”, continuó la congresista republicana. Después de dar su respaldo al expresidente Uribe y confirmar que “no está solo”.

