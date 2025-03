De acuerdo con la parlamentaria, esto viola la Ley 63 de 1923, que precisamente establece que las sesiones de consejo de ministros “son absolutamente reservadas y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto materia de consulta”.

“Iniciaré acciones judiciales ante los consejos de ministros que Petro está haciendo mientras viola la Ley 63 de 1923, que no lo habilita para hacer públicos y en directo esos consejos. No hay relatividad en la condición de la norma mencionada, la reserva es absoluta por mandato legal, por lo que el Ejecutivo no tiene competencia para decidir cuándo aplicarla y cuándo no”, escribió la congresista de oposición en X.