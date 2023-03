Confidenciales María Fernanda Cabal asegura que cuando ministro Prada se refirió al “cerco humanitario”, se sabía del uniformado fallecido

Un gran revuelo generó las declaraciones que se conocieron del ministro del Interior, Alfonso Prada, en las que se refirió al secuestro de 78 policías y el fallecimiento de uno de ellos por parte de la guardia indígena en el Caquetá como un “cerco humanitario”.

La senadora María Fernanda Cabal afirmó que cuando el alto funcionario del Gobierno viajó a San Vicente de Caguán y dio esas declaraciones ya se conocía la muerte del uniformado.

“El Min. Interior viajó el 3 de marzo al Caquetá, cuando ya se sabía que los presuntos ‘campesinos’ habían asesinado al subintendente Ricardo Monroy. No es aceptable que diga que creyó de ‘buena fe’ que se trató de un cerco humanitario. No insulte la inteligencia de los colombianos”, aseguró la senadora del uribismo.

La congresista del Centro Democrático citó las declaraciones de Prada en el programa del Gobierno en el que explicó por qué se refirió a esos hechos como un “cerco humanitario”. Allí, Prada reconoció que llegó con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al lugar a escuchar a los campesinos y que ellos le hicieron referencia a ese término, por lo que les creyó de “buena fe”.

“Este es un lenguaje jurídico, un lenguaje técnico. Es la primera intervención que hago cuando llegamos con Irene, la ministra de Minas, a instalar la mesa. Todavía nos faltaba la mitad del equipo porque no sabíamos si se iba a dar el diálogo o no y yo recibo un primer informe de ellos en el que me mencionan el tema de que habían hecho un cerco humanitario y lo que yo hago es reconocer de buena fe la descripción que ellos hacen de la situación”, señaló Prada.

El pasado 3 de marzo se conoció el fallecimiento del uniformado, según reportes preliminares y se conoció del secuestro de los uniformados. El 2 de marzo, hacia el mediodia, el presidente Gustavo Petro anunció que una comitiva del Ministerio del Interior, Defensa y las Fuerzas Militares iban saliendo en ese momento para atender la situación en Los Pozos, en San Vicente del Caguán. “He ordenado detener los hechos de violencia”, afirmó el mandatario.