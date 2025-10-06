Suscribirse

Confidenciales

María Fernanda Cabal denunció “derroche petrista” en Casa Colombia que presentó el país durante evento en Japón

El presidente Gustavo Petro viajó a esa geografía durante los primeros días de septiembre, cuando habló de exportar lechona.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 10:30 p. m.
maría fernanda cabal
Senadora María Fernanda Cabal | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ-SEMANA

La senadora María Fernanda Cabal advirtió que el Gobierno de Gustavo Petro gastó 11 millones de dólares en el desarrollo de la Casa Colombia que el país presentó en Japón, en el marco de Expo Osaka 2025.

En moneda colombiana, esa iniciativa costó 43 mil millones de pesos y el objetivo de esa inversión era atraer inversiones para el país, mostrando la oferta colombiana a los inversionistas japoneses.

Contexto: ¿Diez millones de toneladas de lechona tolimense vendidas en una feria en Japón? Así fue el mensaje de Petro, anunciado también “1.300.000 millones de personas al estand”

La congresista del Centro Democrático sostuvo que en los registros contables del proyecto quedaron documentados gastos mensuales de 2.300 millones de pesos por el concepto de gastos de funcionamiento.

Entre esos componentes se contaron rubros como la contratación de personal, los servicios públicos, una comisión fiduciaria y los gastos de viaje de quienes allí trabajaron.

Contexto: Gustavo Petro destapó que tiene una “ideíta” con el negocio de la lechona, luego de que salga de la presidencia

“Hablan de promover inversión, pero lo único que lograron vender fueron 10 toneladas de lechona, algo que se consigue en cualquier local del Tolima sin necesidad de semejante derroche”, sostuvo Cabal.

Justamente, fue en el marco de ese evento que el presidente Petro habló de vender 10 millones de toneladas a Japón.

