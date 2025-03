María Fernanda Cabal dice que el Senado no aprobará la consulta popular del Gobierno: “No caigamos en la trampa”

El plan del Gobierno Petro de realizar una consulta popular para avanzar en el trámite de las reformas laboral y a la salud, que hoy se encuentran en la cuerda floja en el Congreso, enfrenta crecientes dificultades. A los obstáculos procedimentales y de tiempos, se suma el anuncio de los congresistas de la oposición de no darle aval a la iniciativa.

La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial María Fernanda Cabal publicó este sábado 15 de marzo en su cuenta de X que desde su corporación no le aprobarán la consulta popular al Ejecutivo, pues con ella “pretende malgastar 700.000 millones de pesos mientras niega presupuesto para la educación, la salud y la energía”.

Petro quedó en evidencia y nosotros desde el Senado no le aprobaremos su Consulta Popular con la que pretende mal gastar $700.000 mil millones de pesos mientras niega presupuesto para la educación, la salud y la energía. Lo de Petro es una estrategia política, no verdadero… pic.twitter.com/A9rOUz1RFQ

Su publicación va acompañada de un video en el que asegura: “No hay plata para los medicamentos de los enfermos en tratamiento ni de los que tienen enfermedades raras. No hay plata para el subsidio del gas, ni de la pipa de gas para los más pobres. No hay plata para pagar el crédito de los muchachos de estrato 1 y 2 que no tienen cómo estudiar, pero sí hay plata para comenzar la campaña de Gustavo Petro. ¡Bravo!“.