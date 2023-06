Confidenciales María Fernanda Cabal exige a presidente Petro explicarle a Colombia las ‘chuzadas’ contra niñera de Laura Sarabia: “¿Dónde está?”

La interceptación ilegal contra Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, continúa siendo el foco del debate público en Colombia. Sin embargo, el mandatario del país no se ha pronunciado.

Aunque se conoce que Laura Sarabia pasó su carta de renuncia al presidente Petro el pasado lunes, 29 de mayo, todavía es una incertidumbre si la aceptará y, sobre todo, quién dio la orden de ‘chuzar’ a la niñera.

En ese contexto fue que la senadora de la oposición, María Fernanda Cabal, pidió una explicación al jefe de Estado colombiano.

“¿Dónde está Petro? En medio de este escándalo debería aparecer para explicarle al país el escándalo de “chuzadas” ilegales”, escribió la congresista del Centro Democrático.

Quien sí se pronunció desde el Gobierno del presidente Petro fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien le pidió al director de la Policía Nacional, general William Salamanca, averiguar quién dio la orden de interceptar ilegalmente el teléfono de la niñera Marelbys Meza.

“Esto no se puede repetir en el país y quien tenga que responder que responda, no vamos a ocultar a nadie y no vamos a proteger a nadie, cualquiera que sea su calidad”, afirmó el ministro de Defensa.