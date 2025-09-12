Suscribirse

María Fernanda Cabal lanzó dardo a Petro por particular frase de quitarle la letra i a la palabra ilícito: “Estos zurdos”

La congresista no dudó en cuestionar al jefe de Estado por lo que dijo durante un reciente discurso.

Redacción Confidenciales
12 de septiembre de 2025, 7:07 p. m.
La congresista arremetió duramente en contra del presidente.
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. | Foto: Semana / Getty Images

La senadora María Fernanda Cabal criticó al presidente Gustavo Petro por una frase que soltó en medio de un discurso que hizo en el marco de su gira a Manaos, Brasil.

Lo ilícito se acaba quitando la letra i. Y se vuelve lícito. Luego, todo consiste en quitar la letra i de la palabra ilícito a las buenas o a las malas”, comentó.

Ante esto, la congresista del Centro Democrático no dudó en lanzarle un dardo al jefe de Estado. A través de su cuenta de X, Cabal aseguró que este tipo de declaraciones dejan en evidencia que el presidente no resuelve, según ella, los problemas por vías legales.

Petro que jamás superó su vida en la clandestinidad resuelve los problemas así”, dijo.

Incluso, fue mucho más directa: “Descubrió que solo hay que quitar la (i) de la palabra ilícito”.

Por último, la senadora agregó en su publicación: “Vamos a enseñarle a estos zurdos cómo se conduce un país”.

Francisco Barbosa y Gustavo Petro.

“Usted ha llevado demasiado lejos las infamias contra mí”: exfiscal Francisco Barbosa le reclama a Gustavo Petro

Redacción Semana
Jota Pe Hernández y Clara López

Jota Pe Hernández le recordó a Clara López un mensaje que ella publicó en X: “Ojalá no lo borre”

Redacción Confidenciales

