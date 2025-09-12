La senadora María Fernanda Cabal criticó al presidente Gustavo Petro por una frase que soltó en medio de un discurso que hizo en el marco de su gira a Manaos, Brasil.

“Lo ilícito se acaba quitando la letra i. Y se vuelve lícito. Luego, todo consiste en quitar la letra i de la palabra ilícito a las buenas o a las malas”, comentó.

Ante esto, la congresista del Centro Democrático no dudó en lanzarle un dardo al jefe de Estado. A través de su cuenta de X, Cabal aseguró que este tipo de declaraciones dejan en evidencia que el presidente no resuelve, según ella, los problemas por vías legales.

“Petro que jamás superó su vida en la clandestinidad resuelve los problemas así”, dijo.

Incluso, fue mucho más directa: “Descubrió que solo hay que quitar la (i) de la palabra ilícito”.

Por último, la senadora agregó en su publicación: “Vamos a enseñarle a estos zurdos cómo se conduce un país”.