María Fernanda Cabal y la solicitud a Gustavo Petro: “Son sus camaradas del M-19, entréguelos a la justicia”

Cabal cuestionó fuertemente al jefe de Estado por esta situación: “Petro, ¿dónde están sus camaradas que deben responder ante la justicia por el robo de la Ungrd? Estos son sus camaradas del M-19, entréguelos a la justicia. Por culpa de ustedes, La Guajira, en tres años, no mejoró, no llevaron agua, no llevaron comida, solo saquearon la Gestión del Riesgo”.