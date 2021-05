Confidenciales Mario Hernández desmiente haberse reunido con Gustavo Petro

El empresario Mario Hernández desmintió este martes haberse reunido con el candidato a la Presidencia de la República, Gustavo Petro. “Nunca me he reunido con el doctor Petro y no me interesa”, sentenció el empresario en su cuenta de Twitter.

Nunca me he reunido von el Dr Petro y no me interesa ! pic.twitter.com/XHYpaVQNJO — Mario Hernandez (@marioherzam) May 19, 2021

En días pasados se conoció a través de las redes sociales el video de un encuentro entre el senador Gustavo Petro en la casa del empresario francés Jean Claude Bessudo, quien vive en Colombia y es dueño de Aviatur, una de las empresas turísticas más poderosas del país. Entre otros, Bessudo goza de grandes privilegios y tiene intereses inmensos en los parques naturales de Colombia.

En la velada había varios invitados que llegaron a escuchar atentamente a Petro, quien hasta ahora encabeza la intención de voto presidencial en las encuestas. Petro se ve en las imágenes ubicado en la mesa principal.

En la reunión, el hoy senador de la República destacó que “La paz implica reconocimiento de la diferencia… El reconocimiento de pueblo Palestino, yo lo reconozco, yo quiero que haya un estado palestino”.