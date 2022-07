Confidenciales Mario Hernández estalló contra tuitero que se metió con su hijo y no lo bajo de “envidioso”

Mario Hernández, que es uno de los empresarios más importantes de Colombia, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y anunció que su hijo Mario Hernández Pérez renunció al cargo que tenía actualmente en la embajada de Estados Unidos.

“Mi hijo Mario Hernández Pérez ya renunció al cargo en la embajada de U.S.A., ¡el cargo quedó libre!”, manifestó el santandereano en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado bastante activo en los últimos meses en medio de la coyuntura que vive el país.

Tras estas declaraciones, el reconocido empresario recibió decenas de comentarios y críticas por parte de algunos internautas. Incluso, un usuario se metió directamente con su primogénito y le quitó méritos al desempeño que tuvo en el consulado norteamericano.

Hernández, sin embargo, no dejó pasar por alto este agresivo mensaje en contra de su hijo y le respondió rápidamente al tuitero, al que calificó de “envidioso”. Además, le pidió airadamente que no diga mentiras y que no publiqué cosas que no le constan.

“Pregúntele qué se siente que le den un puesto sin entrevista, y por su cuota humilde a la campaña Duque”, escribió el internauta, a lo que el santandereano le contestó: “¿Le consta que fue sin entrevista? Ahí tiene el puesto, que se lo den a usted. ¿Don Fabián usted qué hace? Lo noto envidioso, ¿eres feliz?”.

