Confidenciales Mario Hernández, sobre falso video: “tenemos que evitar seguir polarizando al país”

Un video se ha hecho viral en redes sociales en las últimas horas. En el video suplantaron la voz del conocido empresario, Mario Hernández. En el video, aparentemente se dice que el empresario salió del país, sin embargo, el mismo empresario tuvo que salir a desmentir dicho video.

En dos oportunidades, se grabó a él mismo asegurando que el video era una suplantación de él. En uno de los videos que compartió con el fin de desmentir los rumores en redes sociales, aparece junto a la policía contando que la entidad estaría adelantando las investigaciones.

“Me encuentro en este momento con la gente de la Policía Nacional y la Dijín haciendo la correspondiente denuncia, tenemos que evitar seguir polarizando al país y yo seré el primero que no me prestaré para que esto pase” señaló.

Así mismo, compartió otro video para dar más tranquilidad a las personas y dijo “Soy Mario Hernández, nuevamente quiero aclarar que hay un video por ahí, esa no es mi voz ni son mis declaraciones. Yo sigo en mi país, sigo construyendo en Colombia, sigo trabajando por la comunidad. Y aquí estaré, vamos todos a trabajar en equipo por una Colombia mejor”.

En el mismo video, finalizó retomando que no era hecho por él. “Aclaro, esa no es mi voz, eso no es hecho por mí, quien sabe quien me está suplantando, algún desocupado por ahí”, puntualizó el empresario.