Mario Hernández se desahogó y defendió a Sarmiento Angulo; puso a tuitero en su sitio

Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es uno de los empresarios más grandes del país, se refirió este viernes 8 de julio durante la entrega de la obra de la nueva calzada Chirajara–Fundadores a los temas que más le inquietan con respecto al gobierno de Gustavo Petro, presidente electo.

“Primero que todo, se deben respetar los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo. No señor, aquí se trabaja con inteligencia. Se hacen los proyectos y se hace la inversión”, precisó.

Estas declaraciones, sin embargo, no cayeron para nada bien entre los líderes del Pacto Histórico y muchos de los seguidores del cordobés se quejaron. Incluso, algunos internautas insultaron al multimillonario bogotano.

“¡Buenos días, Colombia! País donde dice Luis Carlos Sarmiento Angulo que aquí no van a venir con el cuento que van a cambiar todo, con que cambiemos a este HP quedo contento”, escribió un usuario.

Ante estas ofensivas afirmaciones, el empresario Mario Hernández no se quedó callado y salió rápidamente en defensa del dueño del Grupo Aval, con quien tiene una buena relación desde hace años.

El santandereano, de igual manera, aprovechó el momento para poner en su sitió al internauta y puntualizó que Sarmiento Angulo ha hecho muchas cosas buenas por Colombia.

“Monte usted un banco. Haga lo mismo que él, pague impuestos y genere empleo. Haga una clínica para tratar el cáncer, entre otras cosas”, manifestó Hernández en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado muy activo en las últimas semanas.

El reconocido empresario recalcó que el trabajo que ha hecho multimillonario bogotano es bastante importante para la economía colombiana. Asimismo, reiteró que es una de las personas que más genera empleo en el país.

Monte ud un banco haga lo mismo genere impuestos empleo haga la clínica del cancer etc — Mario Hernandez (@marioherzam) July 8, 2022

A raíz de la polémica que se creó en torno a este tema, el dueño del Grupo Aval aseguró este sábado que sus declaraciones, fueron sacadas de contexto y que han sido entendidas de una forma opuesta a lo que es su sentir, ya que no está en la oposición.

“Lo que yo he propuesto es lo siguiente: una la elaboración de un Gran Plan Nacional de Desarrollo de los Llanos Orientales de Colombia, aprovechando la construcción de la carretera desde Bogotá, obra que fue la que se inauguró el viernes y que fue construida con las mejores especificaciones de una autopista de montaña”, señaló inicialmente.

Luego, el empresario precisó: “El plan produciría inmensos beneficios para todos los colombianos. Cuando he dicho que no debería haber expropiaciones, no he hecho otra cosa que recoger las declaraciones y la constancia notarial que el propio Presidente electo consideró conveniente efectuar. No es un acto de oposición hacia su gobierno”.

Luis Carlos Sarmiento Angulo rechazó finalmente todas las versiones que están circulando en las diferentes redes sociales sobre que esas declaraciones obedecen a su inconformidad con la elección de Gustavo Petro y aseguró que ha aceptado en repetidas oportunidades el triunfo de este en los comicios presidenciales del pasado 19 de junio.