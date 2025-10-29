Confidenciales
Mauricio Gaona responde a Gustavo Petro: “Sus insultos son como su Gobierno, intrascendentes”
Fuerte cruce entre el abogado y el jefe de Estado por cuenta de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.
El abogado y catedrático, Mauricio Gaona, respondió a las críticas que le hizo el presidente Gustavo Petro por su posición sobre la asamblea constituyente.
La versión de Gaona es que la propuesta de asamblea cambiaría el orden constitucional y se podría terminar en una dictadura constitucional.
Petro reaccionó a su posición: “¿De dónde tamaña ignorancia jurídica? La constituyente solo hará garantía rea, (sic) los derechos fundamentales construidos por la Constitución del 1991”.
Gaona lo refutó: “Sus insultos son como su Gobierno, intrascendentes. La ‘garantía real’ de cualquier constitución se ejerce respetándola, no cambiándola”.
Y concluyó el abogado: “El orden constitucional no se disfraza con asambleas. La Constitución y la ley se respetan: no habrá dictadura constitucional en Colombia”.
