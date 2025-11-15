CONFIDENCIALES
Mauricio Gómez Amín, el más firme aspirante a obtener el aval del Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 2026
El senador Mauricio Gómez Amín tiene el visto bueno del expresidente César Gaviria.
Aunque varios aspirantes presidenciales están detrás del aval del Partido Liberal, las apuestas coinciden en que el elegido será el senador Mauricio Gómez Amín. Primero, porque ha comenzado a marcar en las encuestas e incluso, en una eventual consulta de centroderecha, apareció por encima del excontralor Felipe Córdoba y del exministro Daniel Palacios, según un sondeo de Cifras y Conceptos.
Segundo, por su crecimiento en redes sociales: en X, Instagram, Facebook y TikTok, pasó en cuestión de cinco semanas de 200.000 a casi 700.000 seguidores, según un seguimiento de Guarumo. Tercero, y quizás más importante, cuenta con la bendición del expresidente César Gaviria –quien otorga el aval– y de ocho de los trece senadores de la bancada liberal.
Y mientras Gómez Amín gana terreno, el exalcalde Enrique Peñalosa ha expresado su deseo de pelear el aval liberal para convertirse en candidato rojo a la gran consulta de la derecha en marzo. También anda dándole vueltas a esa idea la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, aunque, a diferencia de Peñalosa, ella no lo ha expresado con claridad.
Ambos tienen un problema: los congresistas liberales, que no deciden, pero influyen en el proceso, consideran que Peñalosa abandonó el partido hace muchos años para ubicarse más cercano a las toldas de la centroizquierda y los verdes. En cuanto a la exvicepresidenta, dicen que ella casi siempre ha militado en el conservatismo y que, a nombre de ese partido, aspiró a la presidencia en 2014.