Mauricio Lizcano oficializa su candidatura presidencial y anuncia que competirá en primera vuelta: “Vamos a acabar con los extremos”

El movimiento impulsó su candidatura mediante la recolección de más de 1,8 millones de firmas.

25 de febrero de 2026, 8:38 p. m.
Mauricio Lizcano oficializó su aspiración como candidato a la Presidencia.
El exministro y dirigente político Mauricio Lizcano oficializó su candidatura a la Presidencia de la República en un acto público en el que confirmó que participará en la primera vuelta electoral.

Durante su intervención, aseguró que su aspiración busca representar una opción distinta frente al actual panorama político.

La polarización es un negocio de los extremos y vamos a derrotar esa industria”, afirmó Lizcano al referirse a su propuesta política y a su intención de convocar a diferentes sectores del país.

inscribió mediante una coalición entre el grupo significativo de ciudadanos 'Firme con Lizcano Colombianísmo' en la Registraduría.
El candidato estuvo acompañado por representantes de la Alianza Social Independiente (ASI), colectividad que respalda su aspiración en coalición con el movimiento ciudadano ‘Firme con Lizcano Colombianismo’. Este movimiento impulsó su candidatura mediante la recolección de más de 1,8 millones de firmas.

Durante el evento, Lizcano presentó su programa de gobierno denominado “Familia”. Según explicó, esta propuesta busca priorizar la protección del hogar, la seguridad, la atención en salud y el acceso a oportunidades económicas.

En materia de salud, el aspirante planteó la posibilidad de declarar una emergencia humanitaria para garantizar la entrega de medicamentos. La iniciativa contempla la implementación de corredores humanitarios y un plan de choque similar al aplicado durante la pandemia, con el objetivo de asegurar el acceso a tratamientos.

En cuanto a seguridad, Lizcano propuso designar a un general activo como ministro de Defensa, crear bloques de búsqueda y avanzar hacia una política orientada a combatir la extorsión. “Quiero que Colombia viva sin miedo”, afirmó durante su intervención.

