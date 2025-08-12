Tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial y exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, propuso un gran acuerdo nacional para superar la violencia en el país.

“La unidad es fundamental para derrotar a los violentos. Esta violencia, venga de donde venga, sin ideologías, sin apasionamientos, así como hicimos hace 35 años para derrotar el narcoterrorismo en Colombia, hoy urge un gran acuerdo nacional donde entendamos que el único enemigo que tenemos hoy son los violentos”, aseguró Lizcano.

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano propuso un "gran acuerdo nacional" entre todos los sectores políticos para enfrentar la violencia en el país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/GRtC6791uR — Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2025

El precandidato dijo que se tienen que dejar atrás las peleas “mezquinas” entre políticos y dirigentes. “Tenemos que entender que si no somos capaces de enfrentar este momento histórico, Colombia seguirá nadando en sangre. Propongo entonces un acuerdo nacional de todos los dirigentes políticos y todos los sectores sin ideologías para derrotar a los violentos”, señaló Lizcano.