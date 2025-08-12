Suscribirse

Mauricio Lizcano propuso un “gran acuerdo nacional” entre todos los sectores políticos para enfrentar la violencia en el país

El exministro de las TIC propuso que se dejen de lado las confrontaciones políticas.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 3:08 p. m.
Mauricio Lizcano Ministro de las TIC
El precandidato presidencial lanzó la propuesta. | Foto: juan carlos sierra-semana

Tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial y exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, propuso un gran acuerdo nacional para superar la violencia en el país.

“La unidad es fundamental para derrotar a los violentos. Esta violencia, venga de donde venga, sin ideologías, sin apasionamientos, así como hicimos hace 35 años para derrotar el narcoterrorismo en Colombia, hoy urge un gran acuerdo nacional donde entendamos que el único enemigo que tenemos hoy son los violentos”, aseguró Lizcano.

El precandidato dijo que se tienen que dejar atrás las peleas “mezquinas” entre políticos y dirigentes. “Tenemos que entender que si no somos capaces de enfrentar este momento histórico, Colombia seguirá nadando en sangre. Propongo entonces un acuerdo nacional de todos los dirigentes políticos y todos los sectores sin ideologías para derrotar a los violentos”, señaló Lizcano.

En las últimas horas, se han presentado varios hechos entre distintos líderes. Por ejemplo, los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe cruzaron mensajes. Asimismo, varios han criticado la postura que tuvo el jefe de Despacho, Alfredo Saade, sobre la muerte de Miguel Uribe; y el trino del presidente Gustavo Petro sobre el fallecimiento.

