Confidenciales “Me trató de hp”: Gustavo Bolívar estalló contra Angélica Lozano y le hizo fuerte reclamo

Cada vez falta menos para que se lleven a cabo las próximas elecciones legislativas en Colombia y conocer a los nuevos integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara), que serán los encargados de llevar las riendas del país en un momento de mucha incertidumbre y división.

Angélica Lozano, una de las principales candidatas de la Coalición Centro Esperanza, busca su reelección bajo el argumento de que con ella sí se puede hacer algo y está haciendo campaña con su polémica frase: “Con estos hijueputas no se puede hacer nada. ¡Conmigo, sí!”, la cual se hizo famosa en medio de la pandemia del coronavirus.

Mediante una publicación en su cuenta personal de Twitter, el senador Gustavo Bolívar se mostró bastante molesto con Lozano y le hizo un fuerte reclamo. Además, le sacó varios trapitos al sol y manifestó que no le parecen graciosas las vallas que está usando para regresar al Congreso.

“Angélica Lozano me trató de hijueputa porque denuncié que no estuvo cuando se votó mi propuesta de no pagar los gastos de representación porque estábamos legislando desde la casa. Ahora hace campaña con su frase revictimizándome, no me parece gracioso”, manifestó el miembro de la Colombia Humana.

Las elecciones legislativas en Colombia se llevarán a cabo el próximo domingo 13 de marzo. Ese mismo día se realizarán las votaciones de las diferentes consultas para escoger a los últimos candidatos presidenciales.