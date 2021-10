Confidenciales “Mi situación económica no me permite pagar tiquetes, viáticos y comida de escoltas”: Gustavo Bolívar

Confidenciales “Mi situación económica no me permite pagar tiquetes, viáticos y comida de escoltas”: Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar insiste en que tiene riesgos de seguridad y que por esa razón, se quedará fuera del país hasta que se le garanticen escoltas en los desplazamientos que hace en Colombia.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo, lo desmintió señaló que el esquema del congresista es de los más robustos y aclaró que hay un acuerdo con el Senado para que cada legislador pague los viáticos de sus escoltas en los desplazamientos a ciudades distintas de origen.

“Por iniciativa del honorable Senado de la República, este cuerpo colegiado en pleno decidió asumir el pago, la subvención de los viáticos de sus hombres y mujeres de protección, cada vez que se genera movilidad de sus esquemas por la geografía colombiana”, dijo Campo.

En medio de este cruce de versiones, Bolívar reconoció que está afrontando una difícil situación económica y que eso le impide asumir esos costos. “Mi situación económica hoy no me permite pagar tiquetes, viáticos y comida. Eso es insostenible. Mi situación ya se reventó este año y no me puedo quedar encerrado en Bogotá, tengo que recorrer el país por mi trabajo”, dijo Bolívar en Caracol Radio.