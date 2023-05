Confidenciales Miguel Polo Polo se sumó a las críticas contra el presidente Petro por su discurso: “Remedo del dictador Chávez”

Miguel Polo Polo se sumó a quienes criticaron el discurso del presidente Gustavo Petro desde el balcón de la Casa de Nariño, este primero de mayo, durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. El representante a la Cámara cuestionó el apartado en que el mandatario aludió a Simón Bolívar; además, lo comparó con Hugo Chávez.

El presidente Petro, acompañado de la primera dama, Verónica Alcocer, comentó frente a sus simpatizantes: “Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López Pumarejo y Gaitán”.

En respuesta a su discurso, Miguel Polo Polo tomó como una amenaza la revolución a la que hizo referencia el presidente Petro.

“Hoy quien nos “gobierna”, desde el balcón, cual remedo del dictador Chávez, nos amenaza a los demócratas y al poder Legislativo con “revoluciones” y “guerra” si no se le cumplen sus caprichos. No señor Gustavo Petro, usted tiene una oposición elegida democráticamente para preservar el bien del país y revisar que está bien y que no, no solo lo que usted quiera, aquí estaremos para dar la pelea que sea”, comentó en Twitter Miguel Polo Polo.