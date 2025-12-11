Suscribirse

Confidenciales

Movilidad, ruido y competitividad: temas que marcaron la agenda del Concejo de Barranquilla en 2025

Varios concejales como Antonio Bohórquez, Heidy Barrera, entre otros, propusieron temas que fueron debate en toda la ciudad.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 1:11 a. m.
Imagen general del Concejo de Barranquilla.
Imagen general del Concejo de Barranquilla. | Foto: Captura de pantalla a transmisión del Concejo de Barranquilla.

El Concejo de Barranquilla cerró 2025 con una agenda marcada por la movilidad, la contaminación auditiva y la competitividad de la ciudad, que generaron todo tipo de reacciones de las diferentes agremiaciones de esta zona del Caribe.

Lo que se ha conocido es que estos acuerdos fueron propuestos por el concejal Antonio Bohórquez, que logró la aprobación de tres acuerdos.

El Acuerdo 002 estableció lineamientos para mejorar el tránsito y proteger a los actores viales, en medio de fuertes críticas al desorden vehicular. Mientras que el acuerdo 008 adoptó un plan de descontaminación por ruido y salud auditiva, incluyendo el debate sobre la cultura picoteril.

Antonio Bohórquez, candidato por el Pacto Histórico.
El concejal Antonio Bohórquez. | Foto: Suministrada.
Contexto: Concejal de Barranquilla, Antonio Bohórquez, y la carrera para llegar al Congreso de la República

En el Concejo de Barranquilla, otro de los temas que marcaron la agenda tienen que ver con la seguridad. Asimismo, hubo la exigencia por parte de Heidy Barrera por temas relacionados con los derechos de la mujer y la violencia que vienen sufriendo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Peligrosa banda que hace la paz con Petro realiza segunda fiesta sin control en cárcel de Barranquilla, ¿y el Inpec?

2. La reacción del DT del Napoli tras la actuación de Richard Ríos que lo amargó en Champions: “No hay posibilidad”

3. El vino ideal para acompañar las novenas en Navidad: esta es la tendencia inesperada en diciembre

4. Estalló la pelea por el Fondo Adaptación: los señalamientos de Carlos Carrillo que pusieron en línea a Armando Benedetti y Angie Rodríguez

5. Estados Unidos lanza nuevas becas para aprender inglés gratis, pero solo unos pocos podrán acceder: así se puede postular

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Confidenciales SemanaBarranquillaAtlántico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.