Confidenciales
Movilidad, ruido y competitividad: temas que marcaron la agenda del Concejo de Barranquilla en 2025
Varios concejales como Antonio Bohórquez, Heidy Barrera, entre otros, propusieron temas que fueron debate en toda la ciudad.
El Concejo de Barranquilla cerró 2025 con una agenda marcada por la movilidad, la contaminación auditiva y la competitividad de la ciudad, que generaron todo tipo de reacciones de las diferentes agremiaciones de esta zona del Caribe.
Lo que se ha conocido es que estos acuerdos fueron propuestos por el concejal Antonio Bohórquez, que logró la aprobación de tres acuerdos.
El Acuerdo 002 estableció lineamientos para mejorar el tránsito y proteger a los actores viales, en medio de fuertes críticas al desorden vehicular. Mientras que el acuerdo 008 adoptó un plan de descontaminación por ruido y salud auditiva, incluyendo el debate sobre la cultura picoteril.
En el Concejo de Barranquilla, otro de los temas que marcaron la agenda tienen que ver con la seguridad. Asimismo, hubo la exigencia por parte de Heidy Barrera por temas relacionados con los derechos de la mujer y la violencia que vienen sufriendo.