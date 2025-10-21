Confidenciales
Concejal de Barranquilla, Antonio Bohórquez, y la carrera para llegar al Congreso de la República
El cabildante, en diálogo con SEMANA, entregó sus aspiraciones para el 2026.
La ‘arena’ política se sigue moviendo en el departamento del Atlántico. Este martes, 21 de octubre, SEMANA conversó con el concejal barranquillero, Antonio Bohórquez, quien pretende llegar a la Cámara de Representantes con el respaldo del Pacto Histórico.
Sostuvo que desde el concejo de la capital del Atlántico ha trabajado por el problema eterno de los costos de la energía eléctrica de la ciudad.
“Queremos acabar con los abusos de las fórmulas tarifarias, especialmente en el servicio de energía eléctrica. Yo soy abogado, he demandado y ganado varios casos. Ahora vamos al Congreso a terminar esa labor”, explicó Bohórquez.
El cabildante precisó que ha recibido un buen apoyo en la ciudad de Barranquilla pese a las polémicas que tiene el partido en todo el territorio nacional.
“Yo no me digo mentiras: me gusta el impulso que ha tenido. Amigos, amigas, medios de comunicación, redes sociales…en todo sitio del Atlántico donde llegue, me reconocen por la lucha que he tenido con las comunidades", agregó.