Murió Alberto Padilla, expresentador de CNN en español y referente del periodismo latino, a los 60 años
Aún no se conoce la causa del fallecimiento del mexicano, pero sí que sufrió una fuerte descompensación.
El mundo del periodismo está de luto. En la mañana de este sábado, 30 de agosto, se dio a conocer la muerte del presentador Alberto Padilla, reconocido a nivel internacional por su rol como presentador en CNN en español.
Según se dio a conocer, Padilla se encontraba realizando una actividad social con varias personas cercanas cuando se sintió mal y de repente se desvaneció.
A raíz de esto, el mexicano fue trasladado de forma inmediata al Hospital Cima en San José, donde, a pesar del esfuerzo realizado por el cuerpo médico, no logró sobrevivir y falleció en las horas de la noche del viernes 29 de agosto a los 60 años.
La trayectoria de Alberto Padilla, periodista de CNN que falleció
En cuanto a su carrera, se conocía que Alberto Padilla se graduó en estudios internacionales en la Universidad de Monterrey y estuvo en el programa de Alta Gerencia en el Incae Business School en Costa Rica.
Durante un largo tiempo, Alberto se caracterizó por ser presentador y analista en CNN en español, medio donde cubrió acontecimientos de importancia mundial y entrevistó también a líderes políticos, sociales de gran renombre y empresariales.
De igual forma, se conoció que durante los últimos cinco años estuvo radicado en Costa Rica, nación que le brindó un hogar y le permitió continuar con su pasión por la comunicación a través del programa radial A las cinco con Alberto Padilla, el cual se transmitía por CRC 89,1 radio.
En este programa, Alberto Padilla mantuvo un espacio de opiniones y análisis económico, político y social que lo hizo convertirse en un referente tanto para audiencias internacionales como nacionales.
Con respecto a su personalidad, Alberto Padilla contó siempre con una voz crítica, un estilo directo y sin filtro, además de una gran capacidad para dar contexto a los hechos, y esto hizo que se convirtiera en una fuente de información confiable para el público y también para otros colegas y medios.