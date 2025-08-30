Suscribirse

Murió Alberto Padilla, expresentador de CNN en español y referente del periodismo latino, a los 60 años

Aún no se conoce la causa del fallecimiento del mexicano, pero sí que sufrió una fuerte descompensación.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

30 de agosto de 2025, 4:27 p. m.
Murió el periodista Alberto Padilla
Murió el periodista Alberto Padilla. | Foto: X: @Hcoya

El mundo del periodismo está de luto. En la mañana de este sábado, 30 de agosto, se dio a conocer la muerte del presentador Alberto Padilla, reconocido a nivel internacional por su rol como presentador en CNN en español.

Según se dio a conocer, Padilla se encontraba realizando una actividad social con varias personas cercanas cuando se sintió mal y de repente se desvaneció.

A raíz de esto, el mexicano fue trasladado de forma inmediata al Hospital Cima en San José, donde, a pesar del esfuerzo realizado por el cuerpo médico, no logró sobrevivir y falleció en las horas de la noche del viernes 29 de agosto a los 60 años.

La trayectoria de Alberto Padilla, periodista de CNN que falleció

En cuanto a su carrera, se conocía que Alberto Padilla se graduó en estudios internacionales en la Universidad de Monterrey y estuvo en el programa de Alta Gerencia en el Incae Business School en Costa Rica.

Durante un largo tiempo, Alberto se caracterizó por ser presentador y analista en CNN en español, medio donde cubrió acontecimientos de importancia mundial y entrevistó también a líderes políticos, sociales de gran renombre y empresariales.

De igual forma, se conoció que durante los últimos cinco años estuvo radicado en Costa Rica, nación que le brindó un hogar y le permitió continuar con su pasión por la comunicación a través del programa radial A las cinco con Alberto Padilla, el cual se transmitía por CRC 89,1 radio.

En este programa, Alberto Padilla mantuvo un espacio de opiniones y análisis económico, político y social que lo hizo convertirse en un referente tanto para audiencias internacionales como nacionales.

Con respecto a su personalidad, Alberto Padilla contó siempre con una voz crítica, un estilo directo y sin filtro, además de una gran capacidad para dar contexto a los hechos, y esto hizo que se convirtiera en una fuente de información confiable para el público y también para otros colegas y medios.

