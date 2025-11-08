Suscribirse

“Necesitamos dar peleas”: esta es la lista de ‘batallas’ que le propone el expresidente Uribe a los miembros del Centro Democrático

El líder político dijo que se requiere llevar a Colombia a ser un país con plena libertad.

Redacción Economía
8 de noviembre de 2025, 4:09 p. m.
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia
No es el momento de ser tibios. La nación colombiana, con todas las circunstancias que tiene en la actualidad, necesita dar grandes batallas.

Así lo manifestó el expresidente Álvaro Uribe, quien, como líder nato del partido Centro Democrático, le dijo a sus militantes: “Necesitamos peleas”.

La curiosa invitación, en un país lleno de polarización, se refería a lo que requieren los ciudadanos que han esperado por años las transformaciones estructurales en los temas más sensibles.

Según dijo el expresidente, el partido político que conduce tiene que dar las peleas para erradicar la pobreza, fenómeno que afecta al 30 % de la población, pese a los avances que se han tenido en las últimas décadas.

Pero también se requiere librar una cruda batalla contra la criminalidad, que es el flagelo que reduce posibilidades al desarrollo y la libertad de los colombianos en muchos sentidos.

De igual manera, Uribe invitó a los miembros de su partido a dar la pelea contra la corrupción, el mal que se lleva por delante los recursos y afecta a los que juegan limpio para que la nación salga adelante.

“Necesitamos lograr que Colombia sea un país con plena libertad y equidad”, concluyó el exmandatario y fundador del Centro Democrático, partido que dará a conocer a finales de este mes con quién se la juega para las elecciones en las que se elegirá presidente.

