Confidenciales “No he tenido ninguna reunión con el doctor Vargas Lleras”: Rodolfo Hernández

En una entrevista de Rodolfo Hernández para la revista SoHo, el candidato a la presidencia mencionó a un líder político como un candidato para conformar su gabinete. La revelación generó mucha polémica, pues se trata de un político de antaño.

Se trata de Germán Vargas Lleras, de quien dijo le gustaría que fuera su ministro de Defensa.

“Quedamos de hablar la semana entrante porque estaba en recuperación, le estaban haciendo terapias (...) Hablé con Luz María Zapata, la esposa, y estamos en eso. Vamos a ver si organizamos una reunioncita tal vez en la casa de él por la tarde, porque por la mañana está dedicado a la terapia”, dijo Rodolfo.

La declaración fue bastante polémica, pues va en contra de su discurso de cambio, de dejar de gobernar con los mismos de siempre, entre otras frases que ha suscitado desde que inició campaña. Por ello, en sus redes sociales, decidió explicar a lo que se refería.

“Quiero aclarar que no he tenido ninguna reunión con el doctor Vargas Lleras y tampoco le he ofrecido algún puesto en la presidencia. Lo que dije en el vídeo fue una respuesta a lo que me pregunta Eva. Lo digo una vez más: mi única alianza es con el pueblo colombiano”, escribió.