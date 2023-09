“No inventen bobadas”: Carlos Fernando Galán avanza en su campaña para desmentir los comentarios falsos en su contra

“Este montaje es nuevo, lo están cocinando y es lo que prueba que ya en campaña a muchos les vale huevo la verdad, lo que quieren es inventar chisme que pegue. No lo haga, no inventen bobadas, construyamos democracia, ficción pura”, añadió.

“En la pasada campaña hubo ataques que me hicieron al final y no respondí bien, pensé que eso no iba a calar en la ciudadanía y caló. Ahora vamos a responder a esos ataques con claridad”, manifestó en una entrevista a SEMANA.