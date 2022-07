Confidenciales “No me disgusta la polarización”: la confesión de María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló recientemente sobre la reunión que sostuvieron el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y el primer mandatario electo, Gustavo Petro, y dijo que el primero hizo un gesto en democracia “porque es un hombre políticamente veterano y sentía que era un momento de establecer puentes”.

Explicó que posiblemente esto se hizo para “distensionar un ambiente extremadamente polarizado”, y confesó posteriormente, en diálogo con El Heraldo: “Y eso que a mí no me disgusta la polarización”, puesto que, según ella, “en el momento en que no haya controversia no hay democracia”.

En días pasados, la senadora dijo a SEMANA que tiene la seguridad de que “Uribe no va a trazar posiciones que obviamente no son negociables. Queremos tener un país que se construya en desarrollo”.

Así mismo, dijo que el nuevo presidente ha sido muy poco generoso con el expresidente, puesto que lo ha maltratado en público, “como parte de su estrategia política, olvidándose que Uribe fue unos de los promotores de la amnistía y el indulto al M-19″.